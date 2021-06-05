خطوات شحن جواهر فري فاير free fire بطريقة مضمونة من الموقع الرسمي

يبحث الكثيرون عن خطوات شحن جواهر فري فاير، يمكنك الآن بكل سهولة القيام بشحن هذه الجواهر حيث تعد هذه اللعبة واحدة من أبرز الألعاب الموجودة في وقتنا الحالي، حيث وصلت نسبة التحميلات الموجودة في هذه اللعبة قرابة خمسمائة مليون، وإذا كنت من متابعي لعبة فري فاير، فلابد أن تقوم بشحن جواهر فري فاير وذلك لأن هذه الجواهر تمكنك من الوصول إلى أعلى المستويات في هذه اللعبة، وبالتالي تستطيع شراء كافة ما يلزمك من أسلحة وملابس وذخيرة بكافة أنواعها، وفيما يلي نقدم لكم أبرز المعلومات عن شحن جواهر فري فاير.

شحن جواهر فري فاير بطريقة مضمونة

هناك طرق عديدة يتم إستخدامها في شحن جواهر فري فاير حيث يمكنك إستخدام موقع shop 2game، يعد هذا الموقع هو الموقع الرسمي الذي يستخدمه العديد من الأفراد، كل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

التسجيل في الموقع

ثم قم باختيار البلد التي تعيش فيها

وبعد ذلك قم باختيار فري فاير

ثم بعد ذلك قم بالدخول إلى الموقع وقم بإدخال ال ID الخاص باللعبة

أو يمكنك التسجيل عن طريق الفيس بوك، وبعد الإنتهاء من هذه الخطوة، قم بتحديد عدد الجواهر التي تود أن تشتريها، وسوف تلاحظ بعد ذلك أنه سيتم إضافة الجواهر التي قمت بتحديدها في الحساب الخاص بك.

أبرز مميزات

من أبرز مميزات هذا الموقع المميز، أنه لا يحتاج إلى أي تسجيل من أي نوع، سواء كان التسجيل بالإسم أو حتى بالرقم الخاص بالهاتف.

أصبح هذا الموقع بالفعل موجود في كافة الدول العربية وكذلك الدول الأوروبية.

يوجد مجموعة من العروض المميزة وكذلك أفضل الخصومات لكافة المستخدمين.

لا يمكن أن يتم إختراق هذا الموقع بأي حال من الأحوال، وذلك سواء تم محاولة الإختراق عن طريق فيروس محدد أو حساب افتراضي.

كذلك يوجد بالموقع العلاوة التي يمكنك الحصول عليها بكل سهولة عقب شحن الجواهر في اللعبة.

وهنا طرق أخري متنوعة يمكن من خلالها شحن جواهر لعبة فري فاير منها استخدام الفيزا حيث يمكن من خلالها الشحن بكل سهولة كل ما عليك هو إستكمال كافة البيانات التي تتعلق بالفيزا الخاصة بك، ثم الذهاب إلى موقع الشحن وإدخال بيانات الشحن، ثم اختيار عدد الجواهر التي يرغب اللاعب في شحنها ثم الدفع وبذلك تتتم عملية شراء جواهر فري فاير.