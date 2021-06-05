نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة تنة ورنة على النايل سات 2021 وطريقة تنزيل القناة على الريسيفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة تنة ورنة، يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة تنة ورنة الجديدة على النايل سات، والتي تعرض الرسوم المتحركة ومسلسلات الكرتون وأفلام ديزني التي يحبها الجميع وخاصة الصغار بالطبع، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة كرتون نتورك بالعربية الجديد على النايل سات 2021، فتابعوا معنا لتتعرفوا على تردد القناة على النايل سات.

قنوات تنة ورنة 2021

وتعتبر القناة من القنوات الجديدة على القمر الصناعي النايل سات المخصصة للأطفال، وقد زاد البحث عليها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت الكثير من الترددات في المواقع الأخرى خاطئة ولا تعمل، ولكننا في موقعكم ثقفني متابعينا، سنخبركم بالتردد الصحيح للقناة، فتابعوا معنا.

تردد قناة تنة ورنة على النايل سات

وتردد القناة الصحيح على النايل سات هو كالآتي:

القمر الصناعي: النايل سات Nilesat.

التردد: 11596.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

معدل الترميز: 27492.

معدل التصحيح: 6/5.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

وسنتابع معكم طريقة تنزيل القناة على الريسيفر، حيث يواجه الكثير من الأشخاص العديد من المشاكل أثناء تنزيل تردد أي قناة يريد مشاهدتها على التلفاز، ولكننا سنشرح لكم طريقة تنزيل القناة بكل سهولة بطريقة بسيطة تعمل على معظم الريسيفرات، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر القوائم في الريموت menu.

من القائمة التي ستظهر لديك قم باختيار تركيب.

بعدها سيطلب منك ادخال كلمة المرور اكتب 0000 أربعة أصفار.

قم باختيار اعدادات الهوائي.

اختر القمر الصناعي نايل سات.

اضغط على زر إضافة في الريموت لديك.

قم بإدخال التردد ومعدل الترميز والتصحيح.

اضغط على زر بحث.

اضغط على زر الخروج exit.

اختر نعم في قائمة هل تريد الحفظ المنبثقة.

وهكذا تكون قد استطعت تنزيل القناة بسهولة على الريسيفر.

ما هي قناة تنة ورنة

تنة ورنة هي عبارة عن قناة أطفال جديدة مخصصة للأطفال، وقد تم بدء البث بها في الأيام الماضية، وهيت عرض العديد من المسلسلات والأفلام الكرتونية التي يحبها الأطفال من ديزني، كما إنها تعرض حلقات من سبونج بوب والعديد من المسلسلات المحبوبة يوميا، وقد تحدثنا في مقال سابق عن تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات 2021، فتابعوا معنا.