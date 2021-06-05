نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز خصائص واتساب الذهبي الجديدة whatsapp gold 2021 وكيفية استعادة رسائل الواتساب القديمة؟؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم خصائص واتساب الذهبي الجديدة whatsapp gold 2021، حيث أصبح الواتساب من أهم وسائل التواصل الاجتماعي التي يتم استخدامها بشكل يومي، إذ أنه يتمتع بالكثير من المزايا التي جعلت الملايين يفضلونه عن غيره، يتميز الواتساب الذهبي عن الواتساب الأخضر العادي بالعديد من المزايا، الواتساب الذهبي هو أحد نسخ تطبيق الواتساب الرسمية التي تم تطويرها وطرحها على متجر جوجل بلاي، والهدف من تطويره تعويض ما يفتقده الواتساب العادي من ميزات وخصائص، وبمجرد طرحه للمستخدمين حاز على إعجاب الجميع في أنحاء العالم، وجاء التحديث الأخير ليضيف إليه عدة خصائص جديدة، وهو ما نوضحه في هذا المقال.

خصائص واتساب الذهبي الجديدة whatsapp gold 2021

أضاف التحديث الأخير للواتساب الذهبي خصائص جديدة، منها سهولة تفعيل الوضع الليلي التي تجعل التطبيق باللون الأسود، وهي من أكثر الميزات التي يبحث عنها الكثيرون؛ فالوضع الليلي مريح للعين، ويقلل من استهلاك الطاقة في الأجهزة.

تعدد الحسابات على الواتساب

من التحديثات التي لاقت استحسان مستخدمي الواتساب الذهبي إمكانية فتح حساب الواتساب من عدة أجهزة في آن واحد، وأيضا إمكانية تعدد الحسابات في التطبيق الواحد، دون الحاجة لعمل العديد من نسخ الواتساب أو اللجوء لأنواع الواتساب الأخرى.

خصائص المكالمات الصوتية والفيديو في واتساب الذهبي

يتيح التحديث الجديد للواتساب الذهبي إمكانية الرد الآلي على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو أيضا، يتم ذلك من خلال ضبط الإعدادات ليتم الرد بطريقة تلقائية، كما أتاح إمكانية زيادة عدد الأفراد في المكالمات الجماعية الصوتية والفيديو على حد سواء.

كيفية استعادة رسائل الواتساب القديمة

من المعروف أن السعة التخزينية لتطبيق الواتساب الذهبي صغيرة جداً؛ حيث لا يستهلك مساحة من الهاتف، ومع ذلك يمكن استعادة الرسائل القديمة من خلال خذف التطبيق، ومن ثم إعادة تحميله مرة أخرى من المتجر، وتسجيل الدخول باستخدام نفس رقم الهاتف، واسترجاع البيانات المراد إرجاعها.

من الجدير ذكره أن واتساب الذهبي whatsapp gold من أفضل إصدارات الواتساب، لأنه يوفر العديد من المزايا والخصائص التي تهم الكثير من المستخدمين، وهو أفضل كثيراً من تطبيق واتساب الأصلي.