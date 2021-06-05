نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة مكسبي الرياضية 2021 على النايل سات mksaby sport في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترد قناة مكسبي الرياضية 2021 .. قناة mksaby sport الرياضية قناة فضائية رياضية تعمل على نقل البطولات العربية والعالمية على شاشتها بأعلى جودة، وقد استطاعت قناة مكسبي الرياضية أن تحظى بمتابعة الملايين من أنحاء الوطن العربي وبالشرق الأوسط وفي دول شمال أفريقيا لمتابعة أهم البطولات والمباريات، المحلية والعربية والعالمية من أبرزها بطولة الدوري الأوروبي وبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويتم استقبال قناة مكسبي الفضائية عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، من خلال ضبط تردد قناة مكسبي الرياضية 2021 على النايل سات mksaby sport

قناة مكسبي سبورت الفضائية

هي قناة يتم بثها من قلب الإمارات العربية المتحدة، وقد عرفت القناة ببثها الأول في 25 أكتوبر 2020، وبالرغم من اطلاق القناة منذ فترة قصيرة، إلا أن القناة قد أثبتت جدارتها بين القنوات الرياضية التي تهتم بالشأن الرياضي العربي والعالمي.

تردد قناة مكسبي الرياضية 2021

بعد أن توقفت قناة مكسبي سبورت عن البث التجريبي لها حرصت القناة على تغيير التردد الخاص بها للتعديل من جودة الصورة والصوت الخاص بالقناة، حتى يتم الاستمتاع باستقبال القناة على جهاز الاستقبال ومتابعة أقوى المباريات.

اما عن تردد قناة مكسبي الرياضية الفضائية فيتم ضبط التردد عبر القمر الصناعي النايل سات عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح القائمة عبر جهاز التحكم عن بعد ومنها يتم فتح الاعدادات.

في حالة طلب منك رقم سري، يمكنك في تلك الحالة كتابة أربعة أصفار للرقم السري إذا لم تقم بتغييره الرقم السري الافتراضي قبل ذلك.

قم باختيار تركيب أو تثبيت ثم يتم اختيار البحث اليدوي.

بعد ذلك أكتب البيانات بالخانات المطلوبة.

ثم اختار القمر الصناعي النايل سات.

أكتب التردد لقناة مكسبي على 11411 كلفن/ ث

ثم اختار الاستقطاب ليكون أفقي H

ثم اختار أيضًا معامل تصويب الخطأ ليكون على 3/4 ومعدل الترميز يكون 27500

تردد مكسبي سبورت 2021 الفضائية 1 و 2

إذا لم تفلح في استقبال قناة مكسبي سبورت على التردد السالف ذكره، يمكنك استقبال القناة عبر ضبها على التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات.

قطبية القناة أفقية.

التردد 11095

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

كما يمكنك استقبال على جهاز الاستقبال لديك قناة مكسبي سبورت 2 الفضائية آخر تحديث 2021 عبر الترددات التالية: