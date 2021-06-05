سامسونج تطور شاحنًا لاسلكيًا جديدًا متعدد الأجهزة بقوة 25 واط

كشف تسريب جديد أن شركة ”سامسونغ“ بصدد تطوير شاحن لاسلكي متعدد الأجهزة، يشبه الشاحن اللاسلكي ”AirPower“ الذي طورته ”آبل“.

وتأتي هذه المعلومات من تغريدة لمسرب تقني يدعى Chun (@ chunvn8888) على ”تويتر“، وفقًا لموقع ”جيزموشاينا“.

وسيكون الشاحن اللاسلكي من سامسونغ أرق قليلًا من ”Wireless Trio“، وهو شاحن لاسلكي ثلاثي متعدد الأجهزة أطلقته الشركة الكورية الجنوبية العام 2020.

ويدعي التسريب أيضًا، أن الشركة تمكنت من جعل الشاحن اللاسلكي أقل نحافة بفضل حجم مكوناته الصغيرة جدًا، ويقال أيضًا إن الجهاز مصنوع من طبقات متعددة لتبديد الحرارة.

وسيتم تحسين آلية التبريد بشكل أكبر من خلال 5 إلى 6 مراوح صغيرة في هذا الشاحن اللاسلكي متعدد الأجهزة، بالإضافة إلى ذلك، يُقال أن هذا الشاحن اللاسلكي قادر على إنتاج طاقة قصوى تبلغ 25 واط.

وفي الآونة الأخيرة، أطلقت ”شاومي“ أيضًا جهاز شحن لاسلكي سريع يستطيع شحن 3 أجهزة بقوة 20 واط لكل منها في نفس الوقت.

لذلك، من المحتمل أن يكون الشاحن اللاسلكي بقوة 25 واط من سامسونغ قادرًا على إحياء سوق الشاحن اللاسلكي متعدد الأجهزة، لكن تظل المعلومات المعروضة غير مؤكدة من سامسونغ.