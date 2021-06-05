”أبل” تتطلع للشحن اللاسلكي لـ ”iPad Pro” وتعيد تصميم ”iPad mini”

تتطلع شركة الهواتف الأمريكية ”أبل“ إلى جلب ميزة الشحن اللاسلكي لجهاز ”iPad Pro“ في 2022.

وكشف تقرير نشرته وكالة ”بلومبرغ“ أن جهاز ”iPad Pro“ المنتظر سيتبنى خلفية زجاجية بدلاً من الألومنيوم الموجود في الجزء الخلفي من كل جهاز تم إصداره حتى الآن، من أجل تحقيق إمكانات الشحن اللاسلكي، وسيستخدم نظام ”MagSafe“ للملحقات المغناطيسية.

ويحل الشحن اللاسلكي محل كيبل الطاقة المعتاد، ما يسهل على المستخدمين شحن بطارية أجهزتهم، وقد نمت هذه الميزة لتصبح شائعة في الهواتف الذكية لكنها نادرة بين الأجهزة اللوحية.

وأضافت أبل الشحن اللاسلكي إلى أجهزة آيفون في 2017 وقامت العام الماضي بتحديثه بنظام ”MagSafe“ القائم على المغناطيس الذي يضمن سرعات شحن أكثر اتساقا.

وتختبر الشركة جهاز ”iPad mini“ المعاد تصميمه بإطارات شاشة أضيق من دون زر الصفحة الرئيسية، ويمثل هذا أول إعادة تصميم لجهاز ”iPad mini“ في تاريخه الذي يمتد لست سنوات.

وإلى جانب ”iPad Mini“ الجديد، يقال أيضا إن شركة أبل تخطط لإصدار نسخة أرق من جهاز ”iPad“ بقياس 10.2 بوصة، ومن المرجح أن يتم إطلاق كلا المنتجين في نهاية العام تقريبا.