أعلنت شركة VIVO عن مواصفات جهازها Y70t الذي سيكون من بين أرخص الهواتف المتطورة التي تعمل مع شبكات 5G.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (162/76.6/8.5) ملم، ووزنه 190 غ.
وحصل الهاتف على شاشة IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة، أبعادها "19.5:9"، ودقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 595 شمعة/م تقريبا.
ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 10 مع واجهات Funtouch 10.5، ومعالج Exynos 880 الحدرث، ومعالج رسوميات Mali-G76 MP5، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وجهزته VIVO بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USBC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع الشحن السريع، أما سعر هذا الهاتف في الأسواق فمن المفترض أن يكون نحو 190 يورو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر VIVO تطرح هاتفا متطورا آخر لمنافسة هواوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.