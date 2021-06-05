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عمر شويل - جدة كيفية استرجاع الصور المحذوفة من iPhone هاتف آيفون هو إحدى الهواتف الذكية التي أنتجتها شركة آبل، والتي تقوم بصناعة العديد من الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية، وقد تم طرح الجهاز عام 2007 خلال معرض الماك ورلد في سان فرانسيسكو، ويتمتع الجهاز بالعديد من الوظائف مثل: تشغيل ملفات الوسائط المتعددة، كما يحتوي على كاميرا رقمية، ويتوافر الجهاز بأحجام عدة 4 جيجا بايت، 8 جيجا بايت، 16 جيجا بايت، 32 جيجا بايت، وعلى الرغم من مميزاته العديدة إلا أن هناك مشكلات عدة تواجه مستخدميه.

كيفية استرجاع الصور المحذوفة من iPhone

من المشكلات التي تواجه مستخدمي هاتف آيفون هو عدم القدرة على استرجاع الصور الذي قام بحذفها دون قصد، لذا قدمنا لكم بعض الطرق التي يمكن بها استرجاع الصور المحذوفة من آيفون بالاستعانة تطبيقات شهيرة، منها:

تطبيق iTunes

تطبيق iTunes من التطبيقات الشهيرة التي تستخدم عبر أجهزة الحاسوب وخاصة مع أجهزة الآيفون، حيث يقوم بنقل الملفات إليها ، وتحديث أنظمة الهواتف، كما يعيد الهاتف على حالته قبل حذف الصور، بالإضافة إلى توفير التطبيقات والملفات والرسائل التي كانت موجودة آنذاك، وذلك عن طريق توصيل الهاتف بجهاز الحاسوب والضغط على أيقونة summary ثم الضغط على استعادة النسخ الاحتياطية، واختيار النسخة التي ترغب في استعادتها، وننتظر حتى يقوم البرنامج بتنزيلها على الهاتف.

تفعيل خدمة icloud

عندما تقوم بتفعيل خدمة icloud على هاتفك، فإنها تقوم بتخزين الصور تلقائياً في الذاكرة، وفي هذه الحالة يمكن استرجاع الصور عن طريق زيارة موقع icloud، واختيار photos، ومنها نختار الصور المخزنة على icloud، وبعدها نختار استرجاع الصور المحذوفة، والآن قم بنقلها إلى الهاتف الخاص بك.

تطبيق Dr. Fone

يتميز تطبيق Dr. fone بأنه يعمل على استعادة الصور المحذوفة من أجهزة آيفون دون وجود نسخ احتياطية على عكس باقي التطبيقات المذكورة.