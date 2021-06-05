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عمر شويل - جدة تعرف على مواصفات وأسعار أصغر السيارات في المملكة، عند الرغبة في شراء سيارة تتولد الكثير من الأفكار في عقل المشتري، هل يريد شراء سيارة بإمكانيات بسيطة أم إمكانيات عالية، هل يضع حد معين لرأس المال الذي يرغب الشراء به، جميع هذه الأفكار لابد أن تحضر في ذهن كل من يريد شراء سيارة، حيث تختلف السيارات فيما بينها في الإمكانيات والمواصفات والأسعار، ولا شك أن السيارات الصغيرة هي الخيار الأمثل إذا كنت تبحث عن وسيلة مواصلات تساعدك في قضاء أعمالك وتكون كذلك مناسبة للحالة المادية.

مواصفات و اسعار أصغر السيارات في المملكة

تحظى السيارات الصغيرة على إعجاب العديد من الأفراد خاصة السيدات، وهنا سنعرض لكم بعض مواصفات وأسعار السيارات الصغيرة بالمملكة.

سيارة سوزوكي بالينو 2021

على الرغم من صغر حجم سيارة سوزوكي بالينو غير أنها تتمتع بمحرك سعة 1400 سي سي، وقوة تصل إلى 95 حصان، وعزم دوران يصل أقصاه إلى 130 نيوتن لكل متر، أما عن سعر السيارة داخل الأسواق السعودية يبلغ 62.926 ريال سعودي.

سيارة سوزوكي سويفت 2021

سوزوكي سويفت هو إصدار آخر من شركة سوزوكي، والتي تحتوي على محرك 1200 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي، وقوة تصل إلى 85 حصان وعزم دوران أقصاه 113 نيوتن لكل متر، ويبلغ سعر السيارة 64.034 ريال.

سيارة كيا بيكانتو 2021

تتميز سيارة كيا بيكانتو بمحرك سعته 1200 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات، وقوة تصل إلى 83 حصان وعزم دوران 122 نيوتن لكل متر، أما عن سرعة السيارة فتصل إلى 161 كيلو متر في الساعة، تتواجد السيارة في الأسواق السعودية بسعر 59.252 ريال سعودي.

سيارة تويوتا ياريس 2021

توجد نسختين من سيارة تويوتا ياريس: أحدهما بسعة محرك 1300 سي سي، والأخرى بسعة محرك 1500 سي سي، ويحتوي الاثنان على ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، ويبلغ سعرها 59.202 ريال سعودي.