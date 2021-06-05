شركة آبل تسريبات بشأن جهاز آيفون 13 الجديد، أكدت شركة آبل أنها تستعد لإطلاق هاتفها الجديد آيفون 13، الذي يتمتع بشاشة خارقة تقوم بصناعتها شركات سامسونج، ديسبلاي، وال جي ديسبلاي، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن مميزات ومواصفات هاتفها الجديد في شهر سبتمبر المقبل كعادتها كل عام، كما أنها بدأت في وقت مبكر عن الوقت الذي بدأت فيه إنتاج هاتف آيفون 12، وتسعى الشركة جاهدة حتى لا تتأخر عن هذا الموعد وذلك بتأمين مكونات الهاتف بشكل كامل، وتوفير شاشة أو ليد ذات صورة واضحة.

جهاز آيفون 13 الجديد 2021

جهاز آيفون 13 الجديد، ستقوم شركة آيفون بصناعة 120 مليون شاشة هاتف آيفون 13، على أن تقوم شركة سامسونج ديسبلاي بتصنيع 80 شاشة منهم، أما شركة إل جي ديسبلاي ستقوم بتصنيع 3 مليون شاشة منهم، حيث تقوم شركة سامسونج بتوفير شاشة أوليد التي تحتوي على ترانزستور بغشاء رقيق ودرجة حرارة منخفضة، وهي المورد الوحيد لهذا النوع من الشاشات، كما توفر شركة إل جي شاشة تي إف تي أوليد المصنوعة من السيليكون متعدد الكريستالات ذو درجة الحرارة المنخفضة.

توقعات حول هاتف آيفون 13

توقعات حول هاتف آيفون 13 لا توجد تسريبات جديدة بشأن التصميم العام لهاتف آيفون 13، ولكن يعتقد البعض ألا يختلف التصميم عن تصميم آيفون 12، وأفادت التوقعات أن يكون حجم هاتف mini 5.4 بوصة، أما حجم الهاتف العادي 6.1 بوصة، بينما يكون حجم الهاتف الأكبر 6.7 بوصة، و بالحديث عن سعر هاتف آيفون 13 فإنه سيكون مماثل لسعر هاتف آيفون 12، والذي سجل زيادة في سعره عن هاتف آيفون 11 بمقدار 100 دولار نظراً لوجود ميزة 5G، وحيث أن آيفون 13 لا يدعم هذه الميزة ستكون الأسعار واحدة.