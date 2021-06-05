”وول مارت” تشتري من ”سامسونج” 740 ألف جهاز Galaxy XCover Pros

توصلت شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية إلى اتفاق مع عملاق البيع بالتجزئة ”وول مارت“ لشراء 740 ألف جهاز من Galaxy XCover Pros؛ لاستخدامها في متاجرها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه هي أكبر صفقة على الإطلاق لشركة ”سامسونغ“ في الولايات المتحدة، وكان فريق ”وول مارت جلوبال تيك“، لتطوير البرمجيات الداخلية، يعمل على تطبيق يساعد الموظفين على تبسيط مهامهم اليومية ومساعدة العملاء، لذا عقدت الشركة الصفقة مع ”سامسونغ“ وتم اختيار جهاز XCover Pro للقيام بهذه الوظيفة.

ومن المقرر أن يحل هذا الجهاز محل جهازين كان يحملهما موظفو ”وول مارت“ أثناء العمل، وهما جهاز اتصال لاسلكي وماسحة ضوئية للرموز، ويتم حاليا استبدال الأول بميزة الضغط والتحدث باستخدام مفتاح الهاتف القابل للبرمجة، وبالنسبة للماسحة، قامت ”سامسونغ“ بتحسين تقنية مسح الباركود المستندة إلى الكاميرا.

وتعتبر إدارة مئات الآلاف من الأجهزة ليس بالمهمة السهلة، ومن المقرر أن يسمح تطبيق Samsung Knox Suite للمسؤولين بتحديث البرامج الثابتة وتشغيل تحليلات شبكة الجهاز والواي فاي وتخصيص البرنامج حسب الحاجة.

ومن المقرر أن تصل هذه الأجهزة لشركة ”وول مارت“، خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن المقرر أن تسمح الشركة لموظفيها باستخدام XCovers كهواتف شخصية أيضا، وسيتم استخدام تطبيق Knox لإنشاء ملفات تعريف عمل منفصلة، بحيث تظل بيانات الشركة آمنة وبعيدة عن البيانات الخاصة.