نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة KSA sports 1 الناقلة لمباراة السعودية واليمن اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة KSA sports 1 الناقلة لمباراة السعودية واليمن اليوم، والتي ستقام في الرياض في تمام الساعة التاسعة بتوقيت اليمن وسوريا والعراق والكويت والمملكة العربية، كما ستقام بتوقيت القاهرة في الثامنه مساءا، تلك المباراة التي ينتظرها الملايين نظراً لأهميتها البالغة والتي تأتي ضمن مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، في هذا التقرير سنوضح لكم آلية ضبط تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباراة السعودية واليمن على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وسهيل سات.

تردد قناة KSA sports 1 الناقلة لمباراة السعودية واليمن اليوم

تنطلق بعد لحظات المباراة الحاسمة بين المنتخب السعودي ضد نظيرة المنتخب اليمني ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، وكذلك المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا، تقام المباراة على استاد جامعة الملك سعود في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكه المكرمة، يتم إذاعة المباراة بشكل حصري على قناة السعودية الرياضية 1، لذا يتمكن عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في متابعة مباراة الليلة إستقبال التردد الجديد للقناة، وخاصة بعد التعديلات الجديدة التي حدثت منذ مطلع هذا العام وخاصة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

طريقة إستقبال تردد قناة السعودية الرياضية 1

ارتفع معدل البحث اليوم على ترددات قنوات السعودية الرياضية وخاصة بعد تمكن قناة السعودية الرياضية من نقل العديد من البطولات الآسيوية والعالمية الهامه والتي تأتي من ضمنها بطولة السوبر الإسباني والايطالي وغيره من البطولات الدولية والتي من أهمها المباريات المؤهلة لبطولة كأس العالم، لهذا كل ما تحتاجه لاستقبال تردد القناة هو اتباع الخطوات التالية:

تسجيل التردد التالي: 12284.

جعل القمر الصناعي: نايل سات.

وضع معدل الترميز: 27500.

إعادة معامل تصحيح الخطأ إلي: 5/6.

تردد قناة السعودية الرياضية 1 على القمر الصناعي عرب سات

تردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

في الختام نتمني لكم مشاهدة ممتعة لمباراة الليلة بين المنتخب الوطني السعودي والمنتخب الوطني اليمني، في حالة الرغبة في معرفة أي شي ضعه في التعليقات أسفل هذا المقال تردد قناة KSA sports 1 الناقلة لمباراة السعودية واليمن اليوم.