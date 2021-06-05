“السعودية Vs اليمن” تردد قناة السعودية الرياضية الأولى1 الناقلة لتصفيات كاس آسيا المؤهلة لكاس العالم 2021

تردد قناة السعودية الرياضية1 والقنوات الرياضية بالمملكة الناقلة للمباريات الودية والدولية عبر شاشتها المفتوحة التي يتابعها الملايين، حيث أصبحت القنوات الرياضية بالمملكة من أعلى القنوات متابعة في المملكة والخليج وكفة دول العالم العربي، وتقوم القنوات بالبث على الاقمار الصناعية نايلسات وعربسات وياه سات لتغطية أكبر واوسع على مستوى منطقة الخليج وجنوب اسيا وشمال أفريقيا.

القنوات الناقلة لتصفيات كاس آسيا

وتقوم عدد من القنوات بالاشتراك مع القنوات السعودية بنقل مباريات تصفيات كاس أسيا المؤهلة لمباريات كاس العالم 2022 التي تقام بالعام المقبل بقطر، وتتنافس الفرق وتتسابق للفوز في التصفيات النهائية حيث اصبحت على مرمى حجر من بطولة كاس العالم، حيث تقوم قنوات بي ان سبورت الرياضية الشاملة نقل كافة البطولات العالمية لامتلاكها الحقوق الحصرية لنقل البطولات في كافة انواع الرياضات، بينما تقوم القنوات الرياضية المتخصصة التي تختص بنقل مباريات الوطن بنقل المباريات التي تشارك فيها منتخباتها، وتقوم السعودية الرياضية الأولى بنقل المباراة اليوم السبت 5 يونيو 2021 مباراة السعودية واليمن.

مباراة السعودية Vs اليمن

يلتقي الفريقين مساء اليوم السبت 5 يونيو 2021 على أرض الفريق السعودي بملعب مرسول بول السعودي مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، يتنافس الفريقين اليوم على الفوز للتأهل، حيث يسعى السعودي للفوز واستكمال مشوار الانتصارات وخاصة أن المباراة ستكون على أرضه بينما يسعى اليمني لتحقيق نقله في تاريخه بالفوز على نظيره السعودي والتأهل لبطولة العالم.

المباراة فريقي السعودية واليمن البطولة مباراة تصفيات كاس آسيا – الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة. الموعد والتوقيت تنقل المباراة الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية واليمن وفلسطين. الملعب على ملعب مرسول بارك السعودي. القنوات الناقلة تردد قناة السعودية الرياضية الأولى1

تردد قناة السعودية الرياضية الأولى1