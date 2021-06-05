موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID احصلي علي 4000 جوهرة في ثواني

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عمر شويل - جدة موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID، نقدم إليكم الآن في خطوات بسيطة وسهلة عن كيفية شحن جواهر لعبة غارينا فري فاير Garena free fire من خلال ال iD، وتعتبر لعبة فري فاير من ألعاب رويال باتل الشعبية والمشهورة في دول العالم العربي وكذلك الدول الأجنبية كلها، وقد حازت هذه اللعبة على العديد من الجوائز من بينهم جائزة أفضل لعبة شعبية وحصلت عليها من متجر جوجل بلاي google play، والذي زاد عدد تحميلها منه على 500 مليون لاعب ولاعبة من مختلف بلاد العالم.

موقع شحن جواهر فري فاير عن طريق ID

تعتبر لعبة غارينا فري فاير Garena free fire من ألعاب رويال باتل التي تم طرحها بشكل مجاني تمامًا على مختلف المتاجر الإلكترونية مثل متجر جوجل بلاي google play على جهاز الأندرويد ومتجر آب ستور app store على جهاز الأي أو أس الأيفون، ولكن شحن الجواهر في هذه اللعبة يتم بمقابل مادي أي أنه يحتاج إلى أموال ومن هنا ستتعرف على طريقة الشحن الخاصة بالجواهر.

خطوات شحن جواهر لعبة فري فاير free fire باستخدام ال iD

اتبع الخطوات السهلة التالية من أجل إتمام عملية شحن جواهر لعبة غارينا فري فاير وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

يوجد الكثير من المواقع الرسمية التي يمكن من خلالها شحن جواهر لعبة فري فاير وهذه المواقع أعلنت عنها شركة غارينا shop2game

بعد الدخول على الموقع shop2game يجب اختيار خانة لعبة فري فاير من بين الألعاب.

ومن ثم تسجيل رقم ال iD الخاص باللاعب.

البدء باختيار البلد المقيم فيها اللاعب واختيار العملة التي ستم بها الشراء.

الآن يجب اختيار الباقة التي يرغب بها اللاعب.

النقر على كلمة شراء والتأكد من وصول الجواهر.

أسعار شحن جواهر لعبة غارينا فري فاير

تختلف أسعار شحن جواهر لعبة غارينا فري فاير Garena free fire حسب الباقات وحسب كل دولة وأسعار اللعبة في العديد من دول الوطن العربي تتمثل في النقاط التالية: