“تونس VS الكونغو” تردد قناة التونسية الوطنية المفتوحة Tunisiaعلى نايل سات وعربسات

تردد قناة التونسية الوطنية الناقلة لمباراة اليوم الودية بين فريقي تونس والكونغو في إطارالانتهاء من المباريات الودية المؤجلة بين الفرق لليتأهل الفائز لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، وتقوم تونس باستضافة المباراة على أرضها وتقوم بنقلها مجانا على شاشتها الرسمية ليقوم المجتمع بمشاهدة فريقة الوطني وتقوم بنقل التردد الخاص بها على عدد من الاقمار لضمان تغطية أكبر ومتابعة أوسع في جميع أنحاء العالم العربي.

تصفية المباريات الودية بين الفرق الإفريقية تونس والكونغو

المباراة “تونس VS الكونغو” البطولة تصفيات كاس آسيا الموعد والتوقيت السبت 5 يونيو 2021 الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت القاهرة الملعب على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي القنوات الناقلة قناة التونسية الوطنية المفتوحة.

ويسعى الفريقين لاستعراض القوى بعد فترة من الغياب عن الملاعب في اللقاءات الدولية، حيث توقفت الفرق لفترة واستغلها الفريق التونسي وأيضا الكونغولي في التمرن واستعاددة اللياقة البدنية العالية وعمل التغييرات والتبديلات في لاعبي الفرق للاشتراك باللاعبين الأفضل في الأداء بين كلا الفريقين، ويسعى التونسي للفوز على أرضه ووسط جمهوره على نظيره الكونغولي والتأهل لكاس العالم بينما يسعى الكونغولي للفوز السمين على ارض الخصم مستغلا فترة التنقلات بين اللاعبين وأيضا تحسين اداء ومستوى الفريق طوال الفترة الماضية، ويتوقع الجميع مباراة كبيرة وحماسية مساء اليوم.

القنوات الناقلة لمباريات تصفيات كاس العالم

تقوم لاعديد من القنوات بنقل مباريات تصفيات كاس العالم، الدول الاسيوية أو الإفريقية، حيث تقوم القنوات السعودية بنقل تصفيات كاس ىسيا بينما تقوم بي ان سبورت الرياضية وقنوات الكاس بامتلاك الحقوق الحصرية لنقل البطولاـ وتقوم بنقل المباريات الودية على قنواتها المفتوحة الجديدة، أما عن مباراة فريقي تونس والكنغو اليوم يقوم التلفزيون التونسي الوطني بنقل المباراة للشعب لمتابعة الفريق الوطني له، وخاصة أن المباراة تقام على أرضه.

تردد قناة التونسية الوطنية