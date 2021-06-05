نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير 2021 عن طريق الـ ID موقع shop2game بالفيزا أو فودافون في المقال التالي

عمر شويل - جدة العاب كثيرة ومتنوعة يفضلها الشباب وبخاصة في فترة المراهقة مثل الألعاب القتالية التي تكون قائمة على استخدام الأسلحة مثل لعبة ببجي موبايل، ولعبة فري فاير البقاء على قيد الحياة ، لذلك يبحثون عن كيفية شحن جواهر فري فاير 2021 التي تتم بكثير من الطرق، ولكن الأهم هي اختيار الطريقة الشرعية والبعد عن المواقع التي تذكر أن الخدمة مجانية ولا تحصل على جواهر، ورغم أن طرق شحن جواهر اللعبة كثيرة ومتنوعة، ومع ازدياد البحث عن تلك الطرق، نقدم لكم أفضل طريقة للحصول على ماسات فري فاير بطريقة آمنة وسهلة، وذلك من خلال استخدام معرف اللاعب الـ ID والشراء بالفيزا أو عن طريق شحن فودافون من موقع جارينا free fire الرسمي للعبة، أما المواقع التي يذكر بها شحن free fire jewels بطريقة مجانية يجب من الاحتياط حتى لا تقع تحت التضليل وسحب بياناتك في اللعبة من خلال الأيدي.

طرق شحن جواهر فري فاير 2021

يزداد دخول اللاعبين من محبي لعبة فري فاير على لعبها والتقدم بها من خلال الفوز، وهذا يتطلب منهم الحصول على ماسات فري فاير والبحث عن مواقع شراء ماسات فري فاير، التي منها يتم شراء أسلحة وأدوات يتم استخدامها في مواجهة المنافسين باللعبة، ولهذا حققت اللعبة شهر عالمية بين الألعاب القتالية، ولذلك يأتي البحث عن كيفية الحصول على جواهر لعبة فري فاير التي تجعل اللاعب يستطيع المنافسة والتقدم في اللعبة، بل بالتقدم تستطيع الحصول على الهدايا والمكافآت.

كيفية شحن جواهر فري فاير عبر الـ ID

نقدم لكم كيفية الحصول على free fire jewels من الدخول على موقع اللعبة الرسمي garena free fire التي تمنحك الجواهر عن طريق إضافة معرف ID اللاعب من خلال دخول موقع جاينا الرسمي shop2game والذي منه تقوم بتحديد اللعبة ثم اتباع خطوات الشحن، كما يمنحك تسجيل الدخول من خلال حسابك على الفيسبوك.

خطوات شحن free fire 2021

اكتب في بحث متصفحك موقع shop2game

ثم بالدخول اختر لعبة free fire

بالضغط عليها يحدد لك التسجيل من أحد الخيارين بتلك الصورة.

بالضغط على معرف اللاعب يطلب منك كتابته، ثم التأشير على لست روبرت، ثم تسجيل الدخول

ثم تكمل بعد ذلك خطوات الشراء للجواهر في اللعبة

بالضغط على اشحن الآن، واختيار الوسيلة

ثم تختار كمية الماسات المطلوبة

والضغط على موافق

موقع garena free fire

هذا الموقع هو موقع اللعبة الرسمي الذي تقوم بالشحن منه عن طريق الـ id بسهولة، وبهذه الطريقة من الدخول على موقع شراء جواهر لعبة فري فاير عن طريق ال ID من موقع shop2game الرسمي التابع إلى موقع garena free fire تحصل على جواهر بأسعار مميزة.