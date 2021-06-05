نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباريات اليوم في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباريات اليوم في تصفيات كأس العالم، والتي أبرزها مباراة المنتخب اليمني ضد المنتخب السعودي التي ستقام في الثامنة بتوقيت القاهرة، كما تنقل القناة جميع مباريات الدوري السعودي الممتاز، كما تنقل مباريات بطولة كأس السوبر السعودي للمحترفين والسوبر الإسباني والايطالي وجميع مباريات المنتخبات الوطنية السعودية بمختلف الجودات على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث يمكنكم متابعة قنوات السعودية الرياضية المختلفة على جميع الاقمار الصناعية لمشاهدة اقوي المباريات والبطولات الآسيوية والعالمية.

تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباريات اليوم في تصفيات كأس العالم

لحظات قليل وتنطلق مباراة منتخب اليمن ضد نظيرة المنتخب السعودي، يسعي المنتخب الوطني السعودي الفوز في المباراة لتعزيز صدارته ضمن المجموعة التي يحتل صدارتها قبل المباراة، حيث يتم نقل المباراة على KSA sports HD بصفة حصرية، لذا تجد عمليات البحث منذ ساعات على تردد القناة لمشاهدة المباراة القوية التي تجمع الفريقين والتي تقام بتوقيت الكويت في تمام الساعة التاسعة وتقام بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة التاسعة أيضاً.



تردد قناة KSA sports 1

يمكنكم إستقبال جميع ترددات قنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بجوده عالية كالتالي:

القناة : Kas sports.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكنكم أيضاً ضبط إشارة البث لقنوات السعودية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات عن طريق وضع الاستقطاب عمودي، والتردد 12523 بالإضافة إلي وضع معامل تصحيح الخطأ إلي 5/6، مع معدل ترميز 27500.

قدمنا لكم تردد قناة السعودية الرياضية 1 الناقلة لمباريات اليوم في تصفيات كأس العالم.