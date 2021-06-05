نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. واتساب يطلق خاصية جديدة طال انتظارها في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار حرص شركة “واتساب” المملوكة للشركة العالمية “فيسبوك” على تقديم العديد من الخدمات المميزة لعملائها بشكل مستمر، لتحوذ على ثقتهم ورضاهم عن ماتقدمه، فقد عملت الشركة على خاصية جديدة ستطور تجربة استخدام تطبيق الدردشة الشهير بالنسبة للمستخدمين بشكل غير مسبوق.

خاصية جديدة في واتساب تسمح بنقل كافة المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل

ووفقًا لما نقلته “سكاي نيوز” عن تقرير نشره موقع “وا بيت إنفو”، فإن تطبيق واتساب سوف يفتح خاصية جديدة للمستخدمين له، حيث سيمكن من خلالها أن نقل كافة المحادثات بتاريخ المحادثة الطويل، من هاتف إلى هاتف آخر، حتى لو كان النقل بين هاتفين يعملان بنظامين مختلفين أحدهما من أبل والآخر أندرويد.

وأوضح التقرير، أن هذه الخاصية الجديدة ستسمح بإتاحة نقل كل المحادثات، وعدم فقدان كافة الرسائل السابقة عند تحويل رقم الهاتف الخاص بالمستخدم.

موعد تطبيق الخاصية الجديدة في واتساب

وعن موعد تطبيق الخاصية الجديدة في واتساب فقد اوضح التقرير، أن هذه الخاصية الجديدة في فترة التجارب خلال الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة تطبيقها في القريب العاجل، موضحًا أن استخدام واتساب على أجهزة الكمبيوتر، لن يحتاج قريبًا للارتباط بشبكة الانترنت، وسيعمل من دون الإنترنت.

الإغلاق المفاجئ لتطبيق واتساب

يشار إلى أن شركة واتساب قد حذرت في وقت سابق المستخدمين لتطبيق “واتساب” من التعرض للإغلاق بشكل مفاجي للحسابات الخاصة بهم، موضحة أن ذلك يحدث بسبب عدم تحديث التطبيق باستمرار، حيث يوفر التطبيق عمليات التحديث بكل سهولة على كافة الأجهزة التي تعمل بنظامي “الأندرويد وآيفون” من خلال متجر التطبيقات الخاص بنوع الهاتف، حيث أنّه في حال تلقي المستخدم لرسالة عبر واتساب وكان الإصدار الذي تستخدمه لا يدعمها، لإنه يجب تحديث على الفور لتفادي هذه المشكلة.