نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ريلمي Realme 8 بعد إطلاقه في السوق المصرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم إطلاق واحدة من أكثر سلاسل الهواتف الذكية المتوقعة من شركة realme سلسلة realme 8 الجديدة كليًا. في حين تم نشر الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول براعة التصميم والكاميرا. فقد شهدت تقييمات المنتج للهواتف الذكية القوية، مثل ريلمي 8 برو و ريلمي 8. ولقد أبهرت كاميرا هاتف realme 8 Pro المراجعين والمصورين التقنيين على حدٍ سواء. يتميز بكاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر Samsung HM2. فهي تلتقط صورًا واضحة ومشرقة مع فتحة f 1 / 1.52. تأتي الكاميرا أيضًا مع عدسة بزاوية عريضة 8 ميجابكسل تغطي كل شيء بزاوية 119 درجة – وبالتالي الصور البانورامية المذهلة! من ناحية أخرى تاتي عدسة البورتريه بالأبيض والأسود بدقة 2 ميجابكسل تضيف لمسة حنين إلى الصور. بينما تلتقط عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل من أقرب مكان.

من ناحية أخرى، يتميز Realme 8 بكاميرا رباعية أخرى مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي. مع مستشعر كبير للغاية بدقة 64 ميجابكسل وحجم بكسل يصل إلى 1.4 ميكرومتر. ميزات الكاميرا في سلسلة ريلمي 8 لا تتوقف هنا. بدلاً من ذلك، تأتي مع حيل كثيرة مثل Super Nightscape، و منظر بانورامي ، خبير الفاصل الزمني ، أزياء بورتريت، و مرشح الجمال، و تأثيرات عديدة ووضع التحكم بالنجوم، و إمالة التحول و بورتريه نيون وبوكيه ديناميكيبينما تدعم مقاطع الفيديو Dual- مشاهدة الفيديو وفيديو فاصل، وغير ذلك الكثير.

مواصفات Realme 8 الجديد

البطارية والشحن: هناك جانب آخر حقق نجاحًا مع المراجعين وهو قدرة الشحن في سلسلة realme 8. يأتي Realme 8 Pro مزودًا بشحن SuperDart بقوة 50 وات يستغرق 17 دقيقة لشحن ما يصل إلى 50٪ و 47 دقيقة للمس 100٪ – وهذا وقت تعطل أقل بكثير للأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة. البطارية التي تبلغ 4500 مللي أمبير في Realme 8 Pro توفر أداءً يدوم طويلاً مع وضع توفير الطاقة الفائق.

من ناحية أخرى، يعد realme 8 أيضًا ملكًا حقيقيًا للبطارية مع بطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة يتم شحنها بواسطة 30W Dart Charge إلى 50٪ في 26 دقيقة و 100٪ في 65 دقيقة.

الألعاب في السلسلة الجديدة ريلمي 8

لا تركز سلسلة realme 8 على الصور المذهلة فحسب، بل إنها تجذب اللاعبين أيضًا بأدائها القوي في الألعاب. تم تقديم ريلمي 8 بمعالج ميديا ​​تيك هيليو G95، المصمم حصريًا ليكون جوهر تجربة ألعاب الهاتف الذكي المذهلة. تم تصنيع هذا المعالج باستخدام عملية 12 نانومتر ، مما يجعله أكثر قوة وواحدًا من أسرع معالجات الجيل الرابع في فئته السعرية، مما يمنحك أداءً سلسًا وخاليًا من التأخير في الألعاب مع الرسومات الأكثر هشاشة التي يمكن للمرء الاستمتاع بها.من ناحية أخرى، يأتي الهاتف أيضًا مع لعبة الفضاء و مساعد الألعاب الخاص به، مما يسهل على اللاعبين إدارة ملفات تعريف الألعاب الخاصة بهم بشكل أكثر كفاءة.

شاشة العرض

تعد سلسلة ريلمي 8 واحدة من أفضل الشاشات في النطاق السعري ، وهي فئة منفصلة عن غيرها. يتميز كلا الهاتفين، ريلمي 8 برو و ريلمي 8 بشاشة مقاس 6.4 بوصة (16.3 سم) من نوع Super AMOLED Full screen. وهي أكثر إشراقًا وكفاءة في استهلاك الطاقة. وكما تتوفر شاشة Always-on Display جميع المعلومات الضرورية في لمحة سريعة. وفي الوقت نفسه، تم تجهيز شاشة Super AMOLED أيضًا بمستشعر بصمة الإصبع سريع الفتح وحساس للضوء داخل الشاشة وهو آمن ولكنه سلس في السماح لك في هاتفك.

التصميم في سلسلة Realme 8

كما انه، طرحت شركة realme تصميمها لسلسلة realme 8. تفاجأ الكثير من الناس بسرور لرؤية شعار Dare to Leap في الجزء الخلفي منه. مستوحاة من العلامات التجارية الرائدة مثل غوتشي وكريستيان ديوروغيرها، قامت ريلمي برش شعارها بهيكل هاتف ذكي مصنوع بدقة على ظهره. بينما على حصل تصميم جريء لانهائي على استجابات مثيرة لا حصر لها من مراجعي التكنولوجيا، مع الإصدار Infinite Blue من ريلمي 8 برو وكذلك اللون الفضي.

ميزات أخرى بشكل عام

تأتي سلسلة realme 8 الغنية مع إعداد 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، قفزة أخرى في فئتها السعرية. ونالت واجهة realme UI 2.0 المستندة إلى أندرويد11. والتي تظهر في سلسلة ريلمي 8 خارج الصندوق. إشادة من المراجعين لكونها واحدة من أكثر أنظمة التشغيل القابلة للتخصيص والسلاسة في السوق. والتي تم إنشاؤها من أجل تجربة شخصية للغاية. بخلاف ذلك، تأتي سلسلة realme 8 مع شهادة الصوت عالي الدقة لضمان تجربة سمعية بصرية عالية الجودة. من ناحية أخرى، حددت شركة ريلمي سعر هاتف Realme 8 Pro الجديد في مصر. نسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5690 جنية.