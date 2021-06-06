”كيا” تزود سيارتها الكهربائية الجديدة ”Kia 2021 Niro” بمزايا إضافية

أعلنت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية ”كيا“ عن طرح سيارة “ Kia 2021 Niro“ الكهربائية للمستهلكين، وتتمتع الشركة بشفافية تامة في الاعتراف بأن سيارة كيا نيرو 2021 هي في الأساس نسخة جديدة من سيارة نيرو 2020 الكهربائية لكن مع بعض التحسينات التكنولوجية والرفاهية للعملاء.
وقد ظهرت للمرة الأولى كسيارة هجينة العام 2017، وشهدت منذ ذلك الحين نسخة PHEV، بالإضافة إلى الطراز الكهربائي بالكامل، الذي ظهر للمرة الأولى في 2018.
وطرحت شركة كيا سيارة نيرو لعام 2020 بخيار واحد من المحركات إذ تأتي بمحرك 4 سلندرات، سعته 1.6 لتر، وتصل قوة المحرك إلى 104 أحصنة، وعزم الدوران يصل إلى 148 نيوتن/ متر يعمل مع محرك كهربائي، قوة المحرك الكهربائي تصل إلى 43 حصانا، وعزم الدوران يصل إلى 169 نيوتن/ متر، سعة خزان الوقود تصل إلى 45 لترا، والكثير من المواصفات القياسية الرائعة.
ووفقا لتقرير “ Electrek“ المعني بأخبار السيارات، تخطط كيا لجلب المزيد من المزايا التقنية الجديدة لسيارة نيرو 2021 الكهربائية، لكن بالسعر المبدئي نفسه لسابقتها نيرو 2020 وهو 39,090 دولارا.
وتتضمن السيارة، منصتي أبل كار بلاي اللاسلكي وأندرويد أوتو المفيدة للغاية للسائقين، كما ستوفر السيارة القادمة بدء التشغيل عن بُعد.
كما أضافت كيا -أيضا- بعض أدوات السلامة الجديدة للسيارة، وأصبح نظام تنبيه الراكب الخلفي من خلال الباب قياسيا الآن، وأدرجت نظام Drive Wise المتطور لمساعدة السائق في القيادة على الطريق السريع، ونظام تثبيت السرعة القائم على الملاحة.
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