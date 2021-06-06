نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصائح سحرية لتقليل فاتورة الكهرباء في المقال التالي
وجه المتخصصون فى مجال الكهرباء مجموعة نصائح سحرية لتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية والتي يعاني منها الكثيرون، حيث أن الكثير يعتقد بأن الفاتورة بها زيادة مبالغ فيها، ولكن هذه الزيادة ترجع إلى سوء الاستخدام، وأكد المتخصصون فى مجال الكهرباء بأن بأن التقليل من قيمة الفاتورة الشهرية أمر بسيط وفى منتهي السهولة وأن غالبية الزيادة فى الفاتورة يرجع إلى سوء الاستخدام وقد وضعوا مجموعة نصائح لترشيد الكهرباء.
نصائح سحرية لتقليل فاتورة الكهرباء
كشف المتخصصون فى مجال الكهرباء عن خطوات بسيطة للتقليل من قيمة الفاتورة وهي:-
- وضع عزل قبل بناء المنزل، واستخدام كابلات قوية عند التأسيس قادرة على تحمل كميات الكهرباء المستهلكة.
- استخدام الإنارة الباردة مثل استخدام لمبات الليد، وعدم ترك لمبات الحجرات فى وضع الإضاءة بدون داعي.
- استخدام نظام ذكي فى المنزل يقوم بإضاءة وغلق إنارة الغرفة عند الدخول والخروج منها.
- ضرورة استخدام جهاز واحد للسخانات، حيث يكفى للمنزل سخان واحد.
- عند شراء التكييف التركيز على أن كون موفر للطاقة، وعد تقليل درجة الحرارة إلى 16 أو 18 درجة لأن فى هذه الحالة فإن كمبروسر التكييف لن يفصل.
- فصل أجهزة الراوتر وفصل فيش أجهزة التليفزيون والكميوتر والطابعات عند الانتهاء من العمل عليها وعدم استخدامها.
- إزالة كابلات شواحن التليفونات المحمولة عند الانتهاء من شحن الموبايل، حيث أن وجود الشاحن يؤدي لاستهلاك الكهرباء.
- غلق باب الثلاجة والفريزر بسرعة، حيث أن فتح وغلق باب الثلاجة والفريزر يؤدي لاستهلاك كمية كبيرة من الكهرباء.
- خلع فيشة الخلاط والمروحة والغسالة والبوتوجاز حيث أن بقاء الفيشة موصلة تؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الكهرباء.
- فصل الأجهزة التى تعمل بنظام عداد التوقيت مثل الميكروويف والفرن الكهربائى والبوتوجاز حيث أن بقاءها فى مقبس الكهرباء يؤدي إلى استهلاك كمية من الكهرباء يومياً.
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