دراسة: أصحاب هذه العيون .. الأكثر ذكاءً

دراسة: أصحاب هذه العيون .. الأكثر ذكاءًكشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين لديهم حدقة عين أكبر هم أكثر ذكاءً من أولئك الذين لديهم حدقات أصغر.

وأجرى المتطوعون في الدراسة اختبارات في التفكير والانتباه والذاكرة حتى يتمكن فريق معهد جورجيا للتكنولوجيا من التحقيق في الصلة بين حجم الحدقة والذكاء، وفق وسائل اعلام عربية.

ووجد الباحثون أنه بالإضافة إلى ارتباط حدقة العين بالإثارة والإرهاق، فيمكن استخدام اتساعها أيضاً لفهم الفروق الفردية في نسب الذكاء، واكتشفت الدراسة أنه كلما زاد حجم الحدقة زادت نسبة الذكاء.

ويقول فريق الباحثين إن هذا قد يكون بسبب أن الأشخاص الذين لديهم حدقة أكبر لديهم نتائج أفضل فيما يخص تنظيم نشاط الدماغ في المنطقة المرتبطة بالذكاء والذاكرة.

وشارك في الدراسة 500 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من ولاية أتلانتا الأمريكية.

وشملت الاختبارات القدرة على التفكير في وقت المشاكل، والقدرة على تذكر المعلومات بمرور الوقت، والقدرة على الاستمرار في التركيز حتى عند تشتيت الانتباه. ووُجد أن أولئك الذين لديهم حدقة أكبر أدوا بشكل أفضل في اختبارات الانتباه والذاكرة والتفكير.

وارتبط حجم بؤبؤ العين بشكل سلبي بالعمر، ووُجد أن المتطوعين الأكبر سناً يميلون إلى أن تكون لديهم حدقات أصغر حجماً وأكثر ضيقاً.

