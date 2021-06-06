شروط الخصوصية الجديدة للواتس اب حيث أن تطبيق المحادثات الشهير واتس أب الذي من خلاله يتم تبادل إرسال الرسائل والصور والفيديوهات بين الأشخاص والأصدقاء والمعارف ومن خلال شركة واتس أب نجد أن تطبيق واتس أب يتقدم في المرتبة الأولى وذلك في عدد المستخدمين لهذا التطبيق الذي يصل إلى أكثر من ٢ مليار مشترك في تطبيق واتس أب ويوجد كثير من الذين يقومون بإستخدام واتس أب يتساءلون عن الرسالة التي تظهر لمستخدمي هذا التطبيق وهي تحتوي على رسالة الخصوصية الجديدة التي تظهر للمستخدمين الذين قاموا بتحديث تطبيق واتس أب.

شروط الخصوصية الجديدة للواتس اب 2021 بالتفصيل

إذا قام أحد مستخدمي تطبيق واتس أب بعملية تحديث لهذا التطبيق سوف يتم إرسال رسالة الموافقة على شروط وأحكام الخدمة التي تخص تطبيق الواتس أب الجديدة ومحتوى هذه الرسالة يتمثل في سياسة الخصوصية الجديدة التي تحتوي على جميع الشروط وبمجرد موافقة المستخدم على هذه الشروط فإنه قام بالسماح للشركة الأساسية فيسبوك وليس الواتس أب فقط بالحصول على بيانات المستخدم وهذه البيانات كالآتي:-

رقم الهاتف والبيانات الخاصة بالمستخدم.

جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم.

وإذا تم تفعيل خاصية الوصول للموقع من خلال الجهاز سوف يتم تسجيل الموقع الجغرافي الخاص بالمستخدم .

جميع الصور والفيديوهات والصورة الخاصة الذي يقوم المستخدم بمشاركتها.

المعلومات المتاحة على جهاز المستخدم مثل نوعه.

عنوان بروتوكول الإنترنت IP.

المعاملات التجارية التي يتم تحويلها من أموال إلى المتاجر أو الأشخاص وهذا حتى يتم ضمان للحقوق وذلك في حالة نشوب أي خلاف بين المستخدم والتاجر ويتم أيضاً الاحتفاظ بمعلومات الخاصة بالبطاقة الائتمانية .

شروط تحديث الواتس أب الجديدة

أولا يتم إدخال معلومات صحيحة مثل رقم الهاتف وذلك ليتمكن المستخدم من إنشاء حساب جديد ومن الممكن أن يقوم بتبديل رقم الهاتف برقم آخر.

يتم الموافقة على تلقي الرسائل والمكالمات وذلك وفي حالة التسجيل في التطبيق.

يجب الموافقة على تلقي جميع الإشعارات التي تخص تطبيق واتس أب .

يجب على من يرغب في استخدام واتس أن يكون عمره لا يقل عمر ١٣عاما وإذا كان عمره يقل عن هذا فيجب موافقة ولي الأمر أولا.

يجب القيام بالموافقة على تحديث الاصدارات الجديده بشكل يدوي وتلقائي.

إذا قام أحد مستخدمي تطبيق واتس أب باستغلال هذا التطبيق بشكل غير مقبول يتم عمل حظر الحساب وعلى هذا يجب استخدام التطبيق بشكل مقبول لدى مسؤولي الواتس أب.

على مستخدمي واتس أب الإلتزام بالقوانين والسياسات الخاصة بالتطبيق وفي حالة عدم الإلتزام يتم تعطيل أو إيقاف الحساب.

لابد من تفعيل خاصية جهات الاتصال وذلك تبعاً للقوانين السارية للتطبيق.

كيفية تحديث واتس اب

لقد تم وضع تحديث جديد لتطبيق واتس أب الجديد وذلك يحدث بشرط أن يقوم المستخدمين لهذا التطبيق بالموافقة على هذه الشروط وإذا لم يقم المستخدم بالموافقة يتم إيقاف التطبيق وهذه الشروط هي كالآتي:-

أولا يتم تحديث التطبيق الجديد بمشاركة بعض البيانات الخاصة بمستخدمي البرنامج.

يعمل هذا التطبيق على استخدام المعلومات التي تخص مستخدمي التطبيق ويتم ذلك عن طريق جمع هذه المعلومات من خلال الرسائل والمحادثات الشخصية وهذا يحدث للقيام بتطوير خدمات الواتس أب التي يمنع خيار تخزين الرسائل.

بعد الموافقة على التحديث الجديد يتم استخدام معلومات الموقع الخاص من الواتس أب حيث أنه من الممكن القيام بمشاركة الموقع من جهات الاتصال.

لابد من أن يقوم مستخدم تطبيق الواتس أب بالموافقة على السياسة الجديدة .

وفي النهاية نكون قد تعرفنا على شروط الخصوصية الجديدة للواتس اب 2021 بالتفصيل وقومنا أيضاً بتوضيح بعض الأمور التي تخص إجراءات تحديث تطبيق الواتساب الجديد.