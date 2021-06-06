أخف وأسرع إضافات فورت نايت لايت fortnite lite بعد التحديث الجديد

فورت نايت لايت fortnite lite تنطلق في ظل النجاح الكبير الذي حققته اللعبة الأساسية خلال الفترة الأخيرة بعد عودتها القوية من الاختفاء لمدة 6 أشهر، بسبب ظاهرة الثقب الأسود الذي أدى إلى احتراق وغرق الجزيرة، لذا دأبت اللعبة خلال الفترة الحالية على إضافة عدد من التحديث الرائعة التي تُضفي أجواء حماسية في المنافسات بين اللاعبين، تزامنًا مع تفعيلها تلك التحديثات أيضًا على النسخة الأخف والأسرع منها، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل آلاف اللاعبين، مع العلم أن إصدار fortnite lite في تحميله، يتناسب مع كافة أنواع الجوالات الذكية، لاسيما الأقل منها من حيث المواصفات والمساحة.

مميزات فورت نايت لايت

ومما لا شك فيه أن لعبة فورت نايت لايت على غرار ببجي لايت قد استطاعت أن تجذب فئة كبيرة من اللاعبين لتحميها على جوالتهم، نظرًا لما تتمتع به من مزايا أساسية ورائعة، لعل من أبرزها أنها تمنح مكافآت وهدايا للاعبين عند تخطيهم المستويات الأعلى، بجانب الحصول على 6 ميداليات تدريجية، تختص كل ميدالية منهم بالفوز أو قنص منافس أو البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، مع العلم أنها تتمتع بنفس ميزات وتحديثات النسخة العالمية العادية، وتُتيح أيضًا الترقية إلى نمط Winner Pass، بجانب أنه يمكن تحميها على هاتف أقل من حيث المساحة والمواصفات، أي أنها لا تتطلب مساحة كبيرة لتثبيتها.

تحديث fortnite lite

ومن أبرز الميزات التي تتمتع بها fortnite lite أيضًا أنها لا تتعرض للتهنيج والتعطل أثناء اللعبة، أي أنها يمكن ممارستها من خلال انترنت متوسط القدرة، بالإضافة إلى شمولها بجميع تحديثات اللعبة الأساسية، وحصولها على جميع المهام والقدرات والأسلحة والمركبات والأشكال والسكنات، وتشهد أيضًا إجراء تحسينات موسعة على مؤثراتها الضوئية والبصرية وتحسين مساحات الأبنية واستخدام معدات جديدة.

شحن اللعبة والحصول على النقاط

كما يمكن شحن فورتنايت أيضًا والحصول على النقاط مثلها مثل النسخة العادية من خلال بطاقات الدفاع الإلكتروني أو عبر الموقع الرسمي للعبة، واتباع خطوات الشحن المتعارف عليها من خلال رقم معرف اللاعب، ويمكن أيضًا الحصول على الطائرة الجديدة واقتيادها.