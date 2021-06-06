طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG MOBILE بطريقة رسمية 2021

شحن شدات ببجي موبايل 2021، جميع لاعبين ببجي موبايل يبحثون عن افضل الطرق لشحن الشدات بداخل اللعبة بطريقة شرعية وبسيطة، فلنتعرف معا علي افضل طريقة لشحن الشدات في ببجي موبايل مجانا داخل اللعبة وبدون أي أموال وبطريقة صحيحة 100%، ويمكنك استخدام ال UC داخل اللعبة بشراء الرويال باس للموسم الحالي او فتح الصناديق للفوز بالاسكنات الجديدة، وتعد هذه الطرق من افضل الطرق الناجحة ومجربة من قبل من قبل الكثيرين، ولاحتراف لعبه PUBG MOBILE

شحن شدات ببجي موبايل

يجب عليك اتباع الخطوات التالية للحصول علي الشدات من داخل اللعبة:

قوم بتشغيل اللعبة. قم بالنقر علي EVENTS ثم اضغط علي كلمه Recommended في الأعلى. سوف تظهر القائمة سوف تضغط علي كلمة Weekly Report ثم كلمة Go. سوف تنزل لأسفل وتجمع الهدايا، وكل أسبوع يمكنك جمع الهدايا. تدخل علي الرسائل لجمع الهدايا، من ضمن الهدايا تذكرة مكتوب بها حرف ال G كما بالصورة. اضغط علي MATCHES من اسفل الشاشة يمينا. ثم الضغط علي Bonus Challenge. سوف تلعب بالتذكرة لكي تجمع عملة G، لكي تجمع بها الشدات. عند تجميع 1000 عملة يمكنك استبدلها ب 100 شدة بالخطوات التالية. عندما تنتهي من اللعب وتجميع العملات، اضغط علي Redeem Reward علي الأسفل يسارا. يمكنك استبدال الشدات عن طريق شراء الصندوق وسوف تجمع الشدات عن طريق الرسائل.

للحصول علي عدد اكبر من الشدات

عند اللعب بالتذاكر يجب عليك أن تفوز في الجيم لكي تحصل علي عدد نقاط اكثر، لأنك إذا تم قتلك في أول الدور سوف تحصل علي عدد قليل جدا من العملة، وأيضا يمكنك أن تلعب في المستودع وتفوز وتحصل علي عدد اكبر من عملة ال G.

طريقة الحصول علي UC

فتح لعبة ببجي.

الضغط علي MISSIONS ومشاهدة الفيديو المتوفر يوميا.

للحصول علي عملات ال G لتجميعها والحصول علي شدات من داخل اللعبة.

قم بتكرار الخطوات يوميا للحصول علي اكبر عدد من عملات ال G لكي تحصل علي شدات.

لقد وضحنا لحضراتكم طريقة الحصول علي شدات ببجي من داخل اللعبة ولا تحتاج الي المال لكي تشحن ولكن تحتاج أن تلعب يوميا لتجميع النقاط بداخل اللعبة ومنها للحصول علي التذاكر أسبوعيا ومشاهدة الفيديوهات يوميا.