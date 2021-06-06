كم سعر آيفون xs max في السعودية؟ | وأهم المميزات والعيوب

كم سعر آيفون xs max في السعودية؟ من أكثر الأسئلة شيوعاً لدى العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، والذي يرغب العديد بشرائه لما يحتوي عليه من صفات تجعله المفضل لدى فئة الشباب في المملكة سوف نتعرف على مميزات وعيوب هذا الهاتف إن وجدت والأسعار الخاصة به في المملكة.

هاتف أبل آيفون إكس ماكس

يتميز آبل آيفون إكس ماكس بعديد من المميزات التي جعلته الخيار الأول في الشراء في المملكة ومن هذه المميزات:

يتمتع أبل أيفون إكس ماكس بشاشة تعمل باللمس مع حجم 6.5 إنش، وهي الشاشة الأكبر في أي iPhone على الإطلاق.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع، وبأنه مقاوم للماء لفترات طويلة وبعمق كبير.

كما أنه يحتوي على معرف الوجه وذاكرة داخلية تصل 256 جيجا بايت.

كما يحتوي ماسح البصمة لحماية الهاتف من الاستخدام عن طريق الغير.

كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة وجودة عالية.

يتميز أبل أيفون إكس ماكس بمتانة الزجاج مع الطلاء الذهبي بشكل رائع، طلاء ذهبي جديد خلاب نحصل عليه من خلال عملية تصل إلى المستوى الذري.

يحتوي الهاتف على شريط خارجي تم صنعه من الستانلس مقاوم للماء والغبار والأتربة.

مميزات أيفون إكس إس ماكس

يتميز آيفون إكس إس ماكس بالكثير من المميزات:-

يوجد في هاتف إكس إس من أبل ايفون بكاميرا ثنائية العدسة 12 ميجا بيكسل.

يحتوي على رامات 4 جيجا بايت لمزيد من التحميلات بحرية.

يعتمد هذا الهاتف على تكنولوجيا نانوميتر التي توفر في استهلاك البطارية لذلك البطارية تظل بدون شحن لفترات طويلة، ويتم شحنها سريعاً يصل إلى 50% في أقل من نصف ساعة.

شريحة A12 Bionic ذكية.

ميزة Face ID مطوّرة.

عيوب إكس إس ماكس

العيوب التي قال عنها مستخدم هذا النوع هو السعر الغالي إلا أن الكثيرين في المملكة يقتنون هذا الهاتف للكثير من المميزات الأخرى مع عدم إمكانية إضافة كارت خارجي وعدم توفير منفذ للسماعة.

والجدير بالذكر أن سعر هاتف آيفون xs max في السعودية يصل إلى 2900 ريال سعودي وذلك من خلال موقع آمازون السعودية