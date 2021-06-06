نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار واتساب .. كيفية تغيير تنسيق خط رسائل WhatsApp في المراسات للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة ظهر WhatsApp تدريجيًا كواحد من أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، مع وجود أكثر من 1.5 مليار مشترك والعدد في ازدياد، فإن تطبيق الدردشة هو الطريقة المفضلة للتفاعل مع الأصدقاء والمهنيين وحتى إرسال الوسائط بين بعضهم البعض، وقد أضاف WhatsApp ميزة لتغيير تنسيق النص لمحادثاتك لجعل محادثاتك تبدو أكثر جمالية، فالكثير دائمًا يسأل عن كيفية تغيير شكل الخط الذي يكتب به، وهل يوجد تغيير لتنسيق الخط على تطبيق الواتساب أم لا، وسوف نتعرف الآن على كيف نغير تنسيق الخط في مراسلات واتساب.

تغير تنسيق الخط في مراسلات واتساب

ستعرف بالفعل الطرق الخاصة بكيفية كتابة الرسائل النصية بالخط العريض والمائل، ولكن هل تعلم أيضًا أنه يمكنك تغيير خط تنسيق النص الممل إلى خط الآلة الكاتبة؟ نعم، ليس صعبًا، ويمكن تغيير الخط لجعل نصوصك تبدو أكثر جمالية، دائمًا ما يكون خط الآلة الكاتبة المفضل على نطاق واسع.

بصرف النظر عن الخطوط الغامقة والمائلة والخطية التي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال بعض الأوامر في محادثاتك، هناك أيضًا خط الآلة الكاتبة الذي يعد ميزة يصعب العثور عليها، ويحتاج إلى مزيد من الجهد، ولكن الأمر يستحق ذلك إذا كنت تحب الخط وتجعل كل شخص في قائمة الدردشة لديك فضوليًا بشأن اكتشافك الجديد.

كيفية تغيير خط واتساب في المراسلات

لتغيير خط رسائل WhatsApp، استخدم الرمز (`) ثلاث مرات على جانبي الكلمة، على سبيل المثال: “` مرحبًا “`، لا ينبغي الخلط بين الرموز وهو متاح على كل من لوحات مفاتيح Android والآيفون.

يمكن العثور بسهولة على الرمز (`) على لوحة مفاتيح Android بهواتفك ولكن من الصعب قليلاً العثور عليه في لوحة مفاتيح iPhone. وللحصول على الرمز في لوحة مفاتيح iPhone، اضغط مطولاً على الرمز (‘)، وبعد ذلك ستحصل على عدد من الرموز تظهر فوق الرمز الذي تم الضغط عليه لفترة طويلة، وهنا ستتمكن من العثور على الأمر المطلوب لتغيير الخط الخاص بك على WhatsApp.

كيفية تغيير تنسيق باقي الخطوط على الواتساب

جعل رسائلك مائلة ضع شريطة سفلية على جانبي النص هكذا _مرحبا_

رسائل غامقة وعريضة ضع علامة النجمة على جانبي النص هكذا *مرحبا*

إذا كنت تريد أن تضع خطاً على رسالتك في وسط الكلمة، ضع هذه العلامة على جانبي الكلمة ~مرحبا~

من الممكن أيضًا تغيير تنسيق الحروف في الأندرويد بطريقة مختلفة، وهي عن طريق الضغط مع الاستمرار على الكلام الذي تكتبه، ثم ستظهر لك بعض الخيارات منها (نسخ، قص، …)، من هذه الخيارات ستجد علامة كهذه : قم بالدخول عليها، وسوف يظهر لك أكثر من خيار لتنسيق الكلمات المحدَّدة.