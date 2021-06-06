نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة معركة رويال ScarFall آخر إصدار العاب تشبه ببجي بدون نت وطريقة اللعب في المقال التالي
من الألعاب القتالية تأتي لعبة معركة رويال سكارفول ScarFall وهي لعبة تشبه لعبة ببجي موبايل، ولعبة فري فاير، والتي تعد من العاب إطلاق النار بدون إنترنت، وهي لعبة تحدي البقاء على قيد الحياة، حول رحلة في ساحات قتال يتم النزول إليها بطائرات هليكوبتر، من أفضل الألعاب الاستراتيجية متعددة اللاعبين،، تلك اللعبة التي حازت على عدد أكثر من 5 ملايين لعملية التثبيت ومتوافقة مع هواتف الأندرويد والايفون، كما أن منها نسخة لأجهزة الكمبيوتر.
لعبة معركة رويال ScarFall
من الألعاب القتالية التي تشبة ببجي موبايل في استخدامها لإطلاق النار والدفاع للبقاء على قيد الحياة، ضمن مجموعة من اللاعبين أو اللعب بطريقة فردية، وتتضمن لعبة معركة رويال وجود ثلاثة خرائط وهم:
- معركة الملكي: تمنح اللاعب ثلاث فرص للنجاة والفوز بالمعركة الملكية.
- معركة البقاء الملكي: وهذه خريطة البقاء على قيد الحياة والفوز في معركة تتكون من 40 لاعب، في مدة 25 دقيقة.
- مباراة فريق الموت: وهي القيام بقيادة الفريق والانتصار في الحرب في فريق 4 ×4 لمدة 5 دقائق.
لعبة ScarFall بدون نت
تلك اللعبة تتميز بأنها تشبه أعلى الألعاب في الوقت الحاض وهي لعبة ببجي موبايل، تشمل جميع أسلحة ببجي، وكذلك سكوبات لعبة فري فاير، ومن الألعاب التي لا تحتاج إلى نت متواصل طوال اللعبة، فيمكنك بعد تثبيت اللعبة على هاتفك لعبها في أي وقت وبدون إنترنت، تلعبها جماعي مباشر بدون نت، وتشمل العاب TPS (إطلاق النار من منظور الشخص الثالث)، وكذلك العاب FPS (إطلاق النار من منظور الشخص الأول)، مع أجمل المركبات الحديثة مثل الدبابات.
مزايا لعبة معركة رويال سكارفول
- بها رسومات متحركة ثلاثية الأبعاد، ونظام تصويب وإطلاق نار مثالي
- بها صوت حصري عالي الجودة في ساحة قتال تشعرك بأنك في الواقع
- تدعم جميع الأجهزة ومنها الأجهزة منخفضة الجودة من الهواتف والجوالات
- تشمل بنادق آلية ومسدسات، وبنادق قنص، من أجل الفوز والبقاء على قيد الحياة في ساحة القتال.
- بها سيارة السرعة الحديثة لمطاردة الأعداء، وكاشف العدو الذي يعزز فوزك وتقدمك
متطلبات تشغيل رويال سكارفول على الجوال
- مساحة اللعبة 70M فلا تأخذ مساحة كبيرة، وتم التحديث بتاريخ 18 يناير 2021
- الإصدار الحالي 1.6.19، وتتطلب أندرويد 6.0 فالأحدث
- اللعبة مناسبة لعمر 16 عام فما فوق
من الألعاب الشيقة لمحبي العاب القتال تأتي لعبة معركة رويا سكارفول
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