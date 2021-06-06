نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10 5G | أهم المميزات والسعر في المقال التالي

Redmi Note 10 5G الفرد الجديد الذي ينضم لعائلة الـNote من شاومي، والذي يعد النسخة الجديدة من هاتف شاومي الآخر Redmi Note 10 مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G. مواصفات هاتف Redmi Note 10 5G: ‌يزن الهاتف 190 جراماً.

‌خامات الهاتف من البلاستيك اللامع علي غير عادة هواتف شاومي.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G ، أو شريحة واحدة فقط مع كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.

‌يدعم الهاتف خاصية NFC ، بالإضافة إلى توافر مستشعر IR BLASTER للتحكم في الأجهزة الإلكترونية عبر الهاتف.

‌يعمل الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة من شاومي MIUI 12 والمبنية علي نظام تشغيل Android 11.

‌شاشة الهاتف 6.5 إنش من نوع IPS LCD ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 405 بكسل لكل إنش.

‌الشاشة تدعم التردد العالي حتي 90 هيرتز ، كما تحتل نسبة 83.7% من جسم الهاتف.

‌بالإضافة إلي ذلك تتوافر طبقة حماية علي الشاشة من نوع Corning Gorilla Glass 3.

‌الهاتف مُزود بمعالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 700 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 7 نانو متر ، النواتين الأقوي من نوع Cortex-A76 بتردد 2.2 جيجاهيرتز.

‌مع توافر معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC2.

‌يأتي الهاتف بثلاثة إختيارات من سعة التخزين : 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، وأخيراً 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

‌ذاكرة التخزين بالهاتف من نوع UFS 2.2. الكاميرات: ‌كاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.

‌الكاميرا الخلفية ثلاثية : الأولي والأساسية 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 ، الثانية 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 خاصة بالتصوير الماكرو ، أما الثالثة والأخيرة 2 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالعزل والتصوير البورترية.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama، كما يوجد أيضاً فلاش LED ثنائي.

‌أما بالنسبة للفيديوهات فيمكن التصوير بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية سواء من الكاميرا الأمامية أو الخلفية. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌كذلك يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.

‌بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير من نوع Li-pol ، تدعم الشحن بقدرة 18 وات فقط.

‌مدخل الشحن من نوع Type C 2.0.

‌بصمة الهاتف مدمجة مع زر الباور ، بالإضافة إلى ذلك يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.

‌يتوفر الهاتف بالألوان : الفضي ، الرمادي ، الأزرق والأخضر. سعر هاتف Redmi Note 10 5G: تم الإعلان عن الأسعار الرسمية للهاتف فيأتي بسعر : 191$ لنسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو حوالي 3000 جنية مصري.

223$ لنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو حوالي 3500 جنية مصري.

242$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 3800 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة مراجعة هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10 5G | أهم المميزات والسعر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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