نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأرضية الجزائرية الثالثة HD بدون تشفير 2021 على القمر الصناعي النايل سات في المقال التالي
تردد قناة الأرضية الجزائرية، هي قناة تابعة للتلفزيون الجزائري، أي أنها تتبع للتلفزيون الحكومي الجزائري، حيث أنشأت عام 1956، وذلك أثناء فترة الاستعمار الفرنسي على الجزائر، وكانت بتقنية الـ SD العادية، وهي تابعة للمؤسسة العمومية للتليفزيون الجزائري، حيث أنها من أهم وأشهر القنوات التليفزيونية في الجزائر، حيث أنها تقوم بعرض محتوى متميز من البرامج الترفيهية المتنوعة، والكثير من الأفلام والمسلسلات الجزائرية، وأيضاً تعرض أهم المباريات والبطولات الخاصة بالرياضة الجزائرية.
تردد قناة الأرضية الجزائرية
هي من أهم وأشهر القنوات العربية، وقد يبحث الكثير من الشعب الجزائري على محرك البحث جوجل، على التردد الجديد 2021 لها، وذلك للمحتوى المتميز التي تعرضه، وخصوصاً عشاق الرياضة بصفة عامة، وعشاق كرة القدم الجزائرية بصفة خاصة، لما تعرضه من الكثير من المباريات الهامة، وآخر أخبار الرياضة واللاعبين، وخصوصاً المنتخب الجزائري، وذلك عن طريق باقة متميزة من المراسلين الرياضيين، وتقدم القناة الكثير من استوديوهات التحليل الخاصة بالمباريات قبل وبعد المباريات، وتقدم أفضل وأشهر المحللين والمقدمين في مجال الرياضة، حيث تعمل القناة على مدار اليوم، مجاناً وبدون تقطيع أو تشفير أو تشويش، وبصورة نقية وبصوت متميز وبتقنية وجودة عالية HD، ولذلك سوف نقدم لكم التردد الجديد 2021 على القمر الصناعي النايل سات.
التردد الجديد بدون تشفير 2021
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11680.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
كيفية إدخال التردد على النايل سات
- يتم الضغط على القائمة الرئيسية من خلال الريموت الخاص.
- يتم اختيار اللغة، ولتكن اللغة العربية.
- ثم الضغط على أربعة أرقام ولتكن “0000” وذلك لتظهر قائمة التشفيرات.
- ثم بعد ذلك ندخل الشفرة الخاصة بالقناة والتي تتكون من 16 رقم كالتالي “1100001100000000“.
- بعد ذلك تلقائياً يتم استقطاب القناة.
- إذا حدث أي عطل سوف تحتاج إلى تحديث الجهاز أو إعادة برمجته.
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