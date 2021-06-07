3 طرق تساعد على تسريع ويندوز 10 إلى أضعاف السرعة

3 طرق تساعد على تسريع ويندوز 10 يسأل عنها الكثير من أجل التفاضل بينهم واختيار الأنسب لأجهزتهم المكتبية سواء تمثلت في الكمبيوتر الشخصي أو اللابتوب، كما أن من الممكن أن تطبق الثلاث طرق من أجل الحصول على أفضل النتائج.

طريقة كارت الشاشة أحد 3 طرق تساعد على تسريع ويندوز 10

هذه الطريقة يفضل تطبيقها على الإصدارات القديمة من برنامج جرافيك. حيث يتم النقر بزر الفأرة الأيمن على أي مكان فارغ على سطح المكتب. ثم من خلال القائمة التي تظهر يتم النقر على graphics properties. وعندما تظهر نافذة جديدة تحتوي على العديد من الخيارات يتم النقر على خيار 3d. وهنا قد نجد صفحة جديدة تخص الخيار التي تم النقر عليه من خلاله يتم اختيار performance. ثم يتم متابعة سرعة اداء الرامات والمعالج.

طريقة تعطيل الحركات لتسريع ويندوز 10

هذه الطريقه هي أحد 3 طرق تساعد على تسريع ويندوز 10 حيث تم كالآتي:

يتم التوجه إلى القائمة ابدأ الخاصة بويندوز 10.

ثم من خلال تبويب windows system يتم اختيار control panel.

وعندما تظهر الصفحة الجديدة التي تحتوي على جميع برامج التحكم الخاصة بالجهاز يتم النقر على كلمة system ومن خلال الصفحة التالية يتم الضغط على advanced system settings.

وهنا قد تظهر نافذة صغيرة بها الكثير من الخدمات يتم النقر على advantage ثم الضغط على settings الخاصة بكلمة performance ثم الضغط على كلمة ok.

وهنا قد ننتقل إلى النافذة التالية ثم يتم اختيار كلمة custom وتظليل كل من show thumbnails instead of icon, smooth edges of screen fronts.

ثم يتم اختيار آخر خيارين وهم smooth scroll list boxes, use drop shadows for icon labels on the desktop.

طريقة تعطيل كورتانا لتحسين اداء ويندوز 10

هذه هي طريقة من أحد 3 طرق تساعد على تسريع ويندوز 10 حيث تتم في خطوات بسيطة وهي: