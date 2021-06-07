توقف واتساب عن العمل بشكل رسمي whatsapp تعرف على أسباب التوقف على هذه الأجهزة

قامت شركة فيسبوك بدفع حوالي 19 مليار دولار لكي يتم شراء الواتساب، أنا بالنسبة للمستخدم فإنه يقوم باستخدام التطبيق بشكل مجاني، ومن الطبيعي أن تقوم شركة فيسبوك بعمل خطة لكي يتم استرجاع بها المليارات التي قد تم دفعها، ويتم ذلك من خلال الوصول إلى سياسة الواتساب للخصوصية، وقامت شركة فيسبوك بإيقاف الواتساب لمستخدميه، وإلزام المستخدم بالموافقة على تلك السياسية.

توقف واتساب عن العمل whatsapp

كان قد تم تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة بعد أن تم تطبيقها وبشكل رسمي في منتصف شهر مايو الحالي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تأثير سياسة الخصوصية الجديدة وأيضًا التحديثات الخاصة بالواتساب لعام 2021، وما الذي يمكن أن يقوم به مستخدمي الواتساب لكي يقوموا بحماية الحساب الخاص بالواتساب بعد أن يتم تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة.

سياسة الخصوصية الجديدة وتحديثات واتساب

قامت شركة واتساب بالإعلان منذ فترة ليست بالقليلة عن تغيير سوف يتم في سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق، وسوف يتم ذلك من استخدام المعلومات الشخصية الخاصة بكل مستخدم، ويتم ذلك من خلال المحادثات والصور والفيديوهات، في حالة عدم موافقة الشخص على تلك الشروط فإنه لن يستطيع استخدام تطبيق واتساب مجددًا، وهذا الأمر قد أحزن الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب، وقد قام البعض باستبدال التطبيق بتطبيق سيجنال أو تليجرام.

كيفية حماية مستخدم واتساب من السياسة الجديدة