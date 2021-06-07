نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على مختلف الأقمار الناقلة مباراة العراق وكمبوديا اليوم بجودة فائقة في المقال التالي
تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة مباراة المنتخب العراقي ضد كمبوديا، في التصفيات المزدوجة الأسيوية وكأس العالم قطر 2022، من الموضوعات التي تهم الجماهير العراقية داخل وخارج العراق لذا يتذايد الآن البحث عن تردد القناة العراقية لمشاهدة مباراة العراق وكمبوديا، التي ستقام في مملكة البحرين على ملعب استاد نادي المحرق البحريني في تمام الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، القناة هي الناقلة لكافة مباريات المنتخبات العراقية سواء الشباب أو المنتخب الأول، القناة العراقية هي قناة مفتوحة تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة تتبع المؤسسة الإعلامية العراقية، أنطلق البث الأول لها يوم 12 حزيران عام 2005 ميلادي بصيغة SD فقط، والآن تبث بصيغة HD وفيما يلي التردد الجديد للقناة.
تردد قناة العراقية الرياضية على القمر نايل سات
|التردد
|12563
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
مباراة العراق وكمبوديا اليوم
يدخل أسود الرافدين مباراة كمبوديا اليوم وله هدف وحيد وهو الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، من أجل انتزاع صدارة المجموعة التي يحتلها المنتخب البحريني برصيد 12 نقطة، ويحل العراق في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، خاصة أن المنافس اليوم هو متذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، وكان المنتخب العراقي قد فاز في مباراة الذهاب على كمبوديا برباعية دون رد.
أهم البرامج الرياضية التي تقدم على قناة العراقية
- برنامج الأستوديو التحليلي : وهو يسبق جميع المباريات التي تنقلها القناة لتقديم تحليل شامل ووافي عن المباراة.
- برنامج أوروبيات : وهو برنامج متخصص في تقديم أخبار الدوريات الأوروبية الشهيرة ومتابعة كل ما يخصها.
- برنامج أنت الحكم : وهو برنامج يهتم بمناقشة الحالات التحكيمية التي تثير رأي الجمهور الرياضي.
- برنامج كل الألعاب : يقدم أخبار متنوعة عن كل الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.
- برنامج معايشة رياضية.
- برنامج الدوري : يهتم بأخبار الدوري العراقي ويتابع كل تفاصيله.
- برنامج صباحكم رياضي.
تردد قناة العراقية الرياضية على عرب سات
|تردد القناة
|11747
|معامل الإستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|4/3
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