تردد قناة العراقية الرياضية الجديد على مختلف الأقمار الناقلة مباراة العراق وكمبوديا اليوم بجودة فائقة

تردد قناة العراقية الرياضية الناقلة مباراة المنتخب العراقي ضد كمبوديا، في التصفيات المزدوجة الأسيوية وكأس العالم قطر 2022، من الموضوعات التي تهم الجماهير العراقية داخل وخارج العراق لذا يتذايد الآن البحث عن تردد القناة العراقية لمشاهدة مباراة العراق وكمبوديا، التي ستقام في مملكة البحرين على ملعب استاد نادي المحرق البحريني في تمام الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، القناة هي الناقلة لكافة مباريات المنتخبات العراقية سواء الشباب أو المنتخب الأول، القناة العراقية هي قناة مفتوحة تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة تتبع المؤسسة الإعلامية العراقية، أنطلق البث الأول لها يوم 12 حزيران عام 2005 ميلادي بصيغة SD فقط، والآن تبث بصيغة HD وفيما يلي التردد الجديد للقناة.

تردد قناة العراقية الرياضية على القمر نايل سات