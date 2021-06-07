شحن جواهر فري فاير برقم الـ ID والحصول على بطاقة النخبة

شحن جواهر فري فاير برقم الـ ID بطريقة آمنة وفعالة، أصبح محل اهتمام الآلاف من اللاعبين من جميع الدول، حتى يتسنى لهم الحصول على الماسات اللازمة لاستكمال مراحل اللعبة والدخول في أجواء المنافسات الحماسية، والاستفادة أيضًا من الحصول على المهام والعتاد والسكنات والهدايا والمكافآت، التي أتاحتها اللعبة من خلال التحديثات المتتالية، في الوقت الذي استطاعت فيه FREE FIRE من الاستحواذ على إعجاب الغالبية الكبرى من عُشاق الألعاب الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن تحقيقها الأرقام القياسية كأكثر اللعبات تحميلاً عبر الهواتف الذكية.

سر الاهتمام بشحن FREE FIRE

مما لاشك فيه أن الاهتمام الكبير من قبل اللاعبين بـ شحن جواهر فري فاير مهم جدًا للحصول على الأسلحة والجلود والشخصيات والملابس، ولا يمكن الحصول عليها إلا مقابل الألماس المتاحة من الشراء والشحن، بالإضافة إلى أنه لابد من شرائها من خلال الخصم التلقائي من بطاقات الدفع الإلكتروني من المواقع الرسمية، أو من خلال الحصول عليها من متجر اللعبة الذي يقدم العديد من العروض المميزة والإضافية، كعرض حدث عجلة الربيع بـ 9.999 جوهرة، ويمكن الشراء مع حزم مختلفة للحصول على أسعار أفضل.

شحن جواهر فري فاير برقم الـ ID

أما عن خطوات شحن جواهر فري فاير برقم الـ ID، فيمكن الشحن من خلال موقع: SHOP2GAME، وتسجيل الدخول عبره واختيار اسم الدولة وكودها واسم المستخدم ورقم الجوال، وطريقة الدفع بعد تسجيل رقم معرف اللاعب الخاص بك، ويمكن أيضًا قبل الشراء معرفة قيمة الشحنة من خلال قيمة عدد الجواهر مقابل الدولار الأمريكي أو العملة المحلية التي تريد الدفع بها، وتوضح الصورة التالية تفاصيل أكثر في هذا الصدد:

شراء بطاقة النخبة

ومن ناحية أخرى، أتاحت اللعبة لعملائها المتميزين الحصول على بعض المزايا والهدايا، فمثلاً يمكن الحصول على بطاقة النخبة VIP، والتي تتيح الشحن حتى عدد 10000 جوهرة، وهو ما يطلق عليها أيضًا الوصول للحد الذهبي بمائة وحدة يومية، والحصول عليها من خلال الموقع الرسمي من خلال خيار الترقيات أسفل يسار شاشة، ثم متابعة باقي الخطوات.