نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العراق VS كمبوديا” تردد العراقية الرياضية 2021 الناقلة لمباراة تصفيات كأس أسيا في المقال التالي
تردد العراقية الرياضية على عدد من الأقمار الصناعية الناقلة لمباراة العراق وكمبوديا اليوم وسط متابعة كبيرة من جماهير كرة القدم من الجمهور العراقي وأيضا الكمبودي، وتستعد الفرق الاسيوية للانتهاء من مباريات التصفيات حيث تتأهل الفرق الفائزة إلى كاس العالم بالعام المقبل في قطر 2022، ونقوم بعرض موعد المباراة والملعب الذي تقام فيه اليوم حصرا.
مباريات تصفيات كاس أسيا 2021
وتقوم الفرق الاسيوية المشتركة والمتنافسة في مباريات كاس آسيا بالانتهاء من المباريات المؤجلة لها والتي تم تأجيلها مرات عديدة بسبب فيروس كرونا، وقد استغلت الفرق فترة التوقف للتدريب والاستعداد الجيد وتنظيم صفوف الفرق بشكل ممتاز لرفع كفاءة اللاعبين فيها لينافسوا على الفوز في تصفيات المباريات للتأهل لكاس العالم في قطر 2022.
العراق VS كمبوديا
حيث يلتقي الفريق العراقي اليوم مواجها للفريق الكمبودي في الجولة التاسعة اليوم من منافسات المجموعة الثالثة بعدما استطاع كل فريق من الاستعداد بشكل جيد، ويلتقي العراقي نظيره بالاستعداد للفوز في هذه المباراة والحصول على النقاط الثلاثة لتصدر المجموعة والتفوق على نظيره البحريني بعد مباراته الأخيرة، حيث يحتل العراقي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري برصيد 11 نقطة ويزيد عنه البحريني فقط بنقطه واحدة، بينما يكون نظيره الكمبودي في نهاية جدول الدوري بنقطه واحدة فقط، ويتأهل الفريق الفائز اليوم لنهائيات كاس آسيا والدور الثالث من تصفيات مونديال قطر 2022 صاحب المركز الأول من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات.
موعد مباراة العراق وكمبوديا
|المباراة
|العراق VS كمبوديا
|البطولة
|تصفيات أسيا
|الموعد والتوقيت
|7 يونيو 2021 الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة
|الملعب
|استاد المحرق بالبحرين
|القنوات الناقلة
|قناة العراقية الرياضية
تردد العراقية الرياضية
- على القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 12563
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- على القمر عرب سات
- التردد 11747
- الاستقطاب عمودي.
- الترميز: 27500.
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