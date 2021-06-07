نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات آبل ايفون 13 الجبار بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل ايفون 13 ، هو الجوال الخارق الذي تقوم شركة آبل الأمريكية بتصنيعه الآن، والذي من المقرر طرحه بالأسواق قريباً خلال شهر سبتمبر 2021م، والهاتف هو واحد من سلسلة هواتف iPhone 13 الجديد، والتي تضم جوال iPhone 13 Pro وموبايل iPhone 13 Pro Max، والشركة تأمل أن يلاقي الجوال الجديد النجاح الذي حققته سلسلة جوالات iPhone 11، وكذلك سلسلة هواتف iPhone 12، وتتميز جميع منتجات شركة آبل بجودة التصنيع، وكذلك متانة الخامات التي يتم تصنيع الموبايل منها، والهاتف الجديد يأتي مدعوم بتشغيل شبكات الجيل الخامس، وبالإضافة إلى ذلك سوف يكون السعر مناسب لجميع شرائح المستهلكين، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على سعر ومواصفات جوال آبل ايفون 13 بالسعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات آبل ايفون 13 العامة

يحتوي هاتف Apple iPhone 13 على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يأتي:-

يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G. سوف يأتي الجوال بشريحة اتصال واحدة من نوع نانو SIM أو من نوع eSIM، أو شريحتي اتصال والاثنين في وضع الاستعداد للصين. يبلغ وزن الجوال 226 جرام. الهاتف سوف يأتي مصنوع من مادة الزجاج من الأمام والخلف، ونوع الزجاج كورنينج غوريل، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على إطار جانبي مصنوع من مادة الفولاذ. سوف يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار بمقياس IP68. الهاتف يحتوي على خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال الماستر كارد أو الفيزا كارد. لا يدعم الهاتف تشغيل الراديو FM. يدعم أحدث إصدارات البلوتوث والواي فاي. يدعم خاصية الاتصال القريب المدى NFC. يشتمل على العديد من المستشعرات مثل الـ Face ID، والماسح الضوئي، ومستشعر الضغط الجوي، والجيروسكوب، والتسارع والتقارب، كما يدعم مستشعر للإضاءة المحيطة. يحتوي على منفذ USB 2.0. يحتوي على مكبرات صوت ستريو.

مواصفات شاشة Apple iPhone 13

تحتوي شاشة آبل ايفون 13 على مواصفات عالية ونقاء في الصورة ليس له مثيل وهى كما يأتي:-

شاشة الجوال من نوع LTPO تعمل باللمس، كما تدعم بليون لون.

يبلغ حجم الشاشة 6.1 بوصة، وتستحوذ على 87.4% من واجهة الجوال الأمامية.

دقة الشاشة تبلغ 1284*2778 بكسل، بكثافة بكسلات 458 بكسل في البوصة.

الشاشة تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

تأتي الشاشة مصنوعة من الزجاج الكورنينج غوريلا الذي يقاوم الخدوش، بالإضافة إلى ذلك يحتوي على طلاء يقاوم الزيوت وبصمات الأصابع.

تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10، وكذلك خاصية الـ True Tone.

الحد الأقصى لسطوع الشاشة 1200 شمعة لكل متر مربع.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

كما تحتوي الشاشة على خاصية الـ Dolby Vision.

مواصفات الهارد وير والذاكرة لهاتف آبل ايفون 13

يحتوي جوال Apple iPhone 13 على معالج قوي وذاكرة كبيرة ومواصفاتهم كما يأتي:-

نظام تشغيل الجوال iOS 15. نوع المعالج Apple A 15 Bionic، كما يأتي بدقة التصنيع 5 نانو متر، والمعالج سداسي النواة. يحتوي على معالج رسوميات من شركة Apple رباعي النواة. يأتي الجوال بذاكرة داخلية صلبة مساحتها 1 تيرا. يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي مساحتها 8 جيجابايت.

مواصفات كاميرات Apple iPhone 13

يأتي جوال آبل ايفون 13 بأربعة كاميرات، 2 كاميرا خلفية، و 2 كاميرا أمامية ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية للجوال مزدوجة، تبلغ دقة الكاميرا الأولى 12 ميجابكسل، وهى كاميرا عريضة، أما الكاميرا الثانية دقتها 12 ميجابكسل وهى كاميرا تلي فوتو، وتحتوي على مستشعر العمق.

تحتوي الكاميرا الخلفية على فلاش True Tone.

تدعم خاصية الـ HDR 3، والتصوير البانوراما حتى 63MP.

تدعم التثبيت البصري المزدوج للصور من خلال الكاميرا الواسعة، والكاميرا المقربة للمسافات.

كما تدعم التثبيت التلقائي للصور.

تدعم التصوير بتقنية الـ 4K، والتصوير الـ HD، وتصوير الفيديوهات بتقنية الـ HDR مع الـ Dolby Vision.

الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجابكسل وهى من النوع العريض، والكاميرا الثانية من نوع SL 3D وتستخدم لمستشعر العمق، والقياسات الحيوية.

كذلك تحتوي الكاميرا الأمامية على تقنية الـ Face ID للتعرف على الوجه.

كما تدعم تصوير الفيديوهات بتقنية الـ 4K.

وكذلك تحتوي على مثبت إلكتروني.

مواصفات بطارية آبل ايفون 13

يأتي هاتف Apple iPhone 13 ببطارية قوية مواصفاتها كما يأتي:-

البطارية من نوع ليثيوم أيون، كما أنها غير قابلة للإزالة من الجوال. تدعم الشحن السريع بقدرة 18W. شحن البطارية يصل إلى 50% في نصف ساعة، وذلك مع وجود محول طاقة بقدرة 20W. يدعم الجوال الشحن اللاسلكي بقدرة 15W. الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بشواحن Qi بقدرة 7.5W. يمكننا تشغيل الفيديوهات حتى 20 ساعة متواصلة من خلال الهاتف، أو تشغيل الفيديوهات حتى 12 ساعة متواصلة من خلال الإنترنت. تشغيل الصوت حتى 80 ساعة متواصلة من خلال الجوال.

سعر Apple iPhone 13

سوف نتعرف على سعر آبل ايفون 13 بالسعودية ومصر والدول العربية وهى كما يأتي:-