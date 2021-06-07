نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة دبي الرياضية الجديد 2021 Dubai Sports HD لمتابعة مباراة الإمارات تايلاند في المقال التالي
تردد قناة دبي الرياضية الجديد 2021، يزداد البحث يوماً بعد يوم عن أحدث ترددات قناة دبي الرياضية، حيث أن القناة تمتلك بث العديد من البطولات الرياضية، وتعمل على مدار 24 ساعة مجاناً، وتستحوذ على نسبة مشاهدة عالية جداً، وتنقل اليوم مباراة هامة للمنتخب الإماراتي، حيث يلتقي منتخب الإمارات ضد منتخب تايلاند، اليوم الإثنين الموافق 07\06\2021، وتعد قناة Dubai Sports، من أهم القنوات الرياضية العربية، وتعد من القنوات الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، حيث تمتلك نقل المباريات الخاصة بمنتخب الإمارات، وكذلك البطولات التي تشارك فيها الأندية الإماراتية.
أهم ما يميز قناة دبي الرياضية
- تعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة بشكل مجاناً.
- تمتلك أحدث الأجهزة المستخدمة في العالم لنقل الأحداث في أفضل صورة وأنقى صوت.
- لديها نخبة متميزة من المراسلين الرياضيين الذين ينقلون الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب لحظة حدوثها.
- تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية.
- تضم نخبة متميزة من الإعلاميين الرياضيين.
- تقدم العديد من البرامج الرياضية الممتعة والتي تستحوذ على اهتمام المشاهد في الإمارات والوطن العربي.
- تنقل العديد من المباريات العالمية مجاناً بشكل حصري.
تردد قناة دبي الرياضية الجديد 2021
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12428
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|القمر
|عرب سات
|التردد
|12130
|الاستقطاب
|رأسي
|معدل الترميز
|27500
طريقة ضبط القناة على جهاز الاستقبال
- الضغط على أيقونة MENU من الريموت.
- اختيار كلمة “تركيب” الموجودة في القائمة المنسدلة.
- يتم اختيار أيقونة “إضافة” ثم كتابة تردد القناة.
- النقر على أـيقونة “بحث”.
موعد مباراة الإمارات وتايلاند
يلتقي منتخب الإمارات وتايلاند اليوم الإثنين الموافق 07\06\2021، في إطار الجولة التاسعة، من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وتقام المباراة على استاد “زعبيل بنادي الوصل”، ويحتل منتخب الإمارات المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بعد منتخب فيتنام صاحب المركز الأول برصيد 11 نقطة.
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