استقبال تردد قناة طيور الجنة على النايل سات لمتابعة اجمل برامج الاطفال على النايل سات

تردد قناة طيور الجنة ، لم تنطفئ شهرة طيور الجنة منذ ظهورها للنور من اعوام عديدة سابقة بل زادت محبتها اكثر داخل القلوب الصغيرة، وباتوا يطلبونها بشدة فى هذه الايام بعد ان اختفت من امام اعينهم لتحديث ترددها، لذا نترككم مع احدث تردد لفضائية الصغار طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة 2021

منذ ظهورها على ساحة قنوات الصغار فى 2008 وهى تحتل محبة ملحوظة داخل قلوبهم حتى انها سيطرت على اذانهم لدرجة باتوا يرددون اناشيدها على مدار اليوم، واستطاعت ان تنافس بقوة بقية الفضائيات الموضوعة لنفس المجال، لذلك لم تستغرق سنوات عدة كى تحقق الشهر التى وصلت اليها فى يومنا هذا حتى انها كانت تبث فىى بادئ الامر عبر نايلسات لكنها وصلت حاليا لـ عربسات وكذلك سهيل سات واتى ذلك رغبةً من مالكيها فى ان تصل لكل طفل عربي بشتى الدول العربية، بالتأكيد حققت كل هذا النجاح بالاعتماد على المحتوى الذي تقدمه فهو هادف للغاية وهذا ما جعل اهالى صغار متابعيها يتركون صغارهم امامها لفترات دون القلق من بث اى محتوى غير مناسب لهم، حيث تحرص طيور الجنة على تعليم الصغار اشياء تنفعهم فى مدارسهم مثل تحفيظهم الحروف والارقام، وتعليمهم اشياء تفيدهم فى حياتهم العادية مثل التأكيد على اهمية التحلي بالخصال الحسنة، اى تساهم طيور الجنة فى انشاء جيل مثقف وذو اخلاق عالية.

اضبط التردد الجديد لطيور الجنة

تُحدث ادارة طيور الجنة ترددها دائماً قد يكون بشكل سنوي لتجنب اى اخطاء محتمل حدوثها اثناء البث، لذا لم يرغب فى الاستمرار فى رؤية ما تبثه طيور الجنة عليه ادخال التردد الاجدد لـ طيور الجنة وهو:-