ضبط تردد السعودية الرياضية لمتابعة اجمل برامج والمسابقات الرياضية السعودية

تردد السعودية الرياضية ، بعد تثبيت اقدامها وسط بقية الفضائيات الرياضية على الساحة العربية بأكملها، باتت السعودية الرياضية من اعظم الفضائيات الرياضية شأناً وموضع تسأولات من قِبل الكثيرين ليس السعوديين فحسب، لذا صار تردد السعودية الرياضية من ابرز الترددات التى يتسأئل عنها محبي الرياضة.

مكانة السعودية الرياضية

فازت السعودية الرياضية بمكانة عظيمة داخل قلوب محبي الرياضة بوجه عام، حيث تشعبت لتصل لعدة فضائيات تابعة للسعودية الرياضية بعدما كانت فضائية واحدة فقط، وجاء هذا التشعب نظراً لتوسيع رقعة شهرتها داخل شتي البلدان العربية الذي اُضطر مالكيها من انشاء اكثر من فضائية تابعة للسعودية الرياضية نفسها للقدرة على سد احتياجات المتابع العربي خلال بث اكثر من رياضة وليست كرة القدم فحسب بل توسعت لبث الرياضات الأخري، وجاءت هذه الخطوة لجذب المتابع العربي حتى لا يحتاج لفضائية أخري يتابع عبرها رياضته المفضلة، فهو يجد السعودية الرياضية تقدم له كل ما يريد رؤيته، ومن المميز فى السعودية الرياضية انها ليست مشفرة اى لا يحتاج المتابع دفع مبلغ ما لرؤية ما تُقبل السعودية الرياضية على بثه، لأن كثير من متابعي الرياضات المتنوعة يجدون ثقل فى مشاهدة فضائيات رياضية معينة لارتفاع مبالغ اشتراكها لذا فقد حلت السعودية الرياضية تلك الأزمة.

اضبط تردد السعودية الرياضية الجديد

سعياً منها فى مواصلة ارضاء المتابع العربي بجانب النظر فى اهتمامات المتابعين وبث اهم ما يطلبونه، تستكمل السعي خلال بث الرياضات المحببة لهذا المتابع بأحسن صورة، ويتم ذلك بتوفير صورة بث قمة فى الوضوح وصوت قمة فى النقاء وتحسن ذلك بالفعل بتحديث تردد السعودية الرياضية ليصبح:-

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12284.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

وهناك تردد اخر يلزم عرب سات وهو:-