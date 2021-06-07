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عمر شويل - جدة تسريبات سامسونج S22 GALAXY الترا بمواصفات كاميرا رهيبة مثل عين الإنسان !، أعلنت شركة سامسونج منذ عدة أشهر قليلة عن إصدار جوال GALAXY S21 والأرقام الواردة من الشركة توضح أن مبيعات الجوال قوية للغاية وتحقق نجاح جيداً، وهذا ما يدفعنا لانتظار الجوال القادم والمنتظر من شركة سامسونج، وهو GALAXY S22 ULTRA القادم بعد عام تقريباً من الإصدار الأول لجوال S21، وتشير التسريبات المنتشرة بين متابعي عالم الهواتف الذكية إلى أن سامسونج S22 GALAXY الترا سوف يأتي بمواصفات مذهلة خصة على مستوى الكاميرا.

تسريبات مواصفات سامسونج S22 GALAXY الترا

جاءت التسريبات المشار إليها على حساب أيس يونيفرس، والذي ذكر أن كاميرا جوال سامسونج GALAXY S22 الترا المنتظر سوف تأتي بجودة عالية 200 ميجا بكسل لتوجه ضربة قوية نحو جوال آيفون القادم لشركة أبل المنافسة، كما أن الكاميرا الأمامية ستأتي مخفية أسفل الشاشة، هذا بالاضافة إلى أن جوال سامسونج الجديد سوف يكون مزوداً بوحدة كاميرا مستطيلة، وهي ذات زوايا منحنية في الخلف وتحتوي على ثلاثة عدسات.

مواصفات الكاميرا في Samsung Galaxy S22 Ultra

والجديد هذه المرة أن تأتي عدسة كبيرة في الجوال تتصدر الوحدة وكاميرا أُخرى بالأسفل وبجانبها مستشعرات وفلاش، لكن بروز هذه الكاميرا مازال واضحاً تلتقط فيديو بدقة 8K مع 60 فريم بالثانية، ولكن التصميم بشكل عام لجوال سامسونج S22 GALAXY الترا لا يختلف كثيراً عن S21، ونلاحظ أن قلم S PEN يتواجد داخل الفيديو المُسرب لذا من المتوقع أن يستمر دعم نسخة الترا اس 22 الجديدة من سامسونج للقلم.

المُعالج في جالاكسي اس 22 الترا

المثير للاهتمام عندما يتعلق الأمر بالجانب الأمامي للجوال، فإن المُصمم اقترح شاشة مُسطحة لجوال سامسونج S22 GALAXY الترا الجديد، وغير ذلك الحواف غير متواجدة ولم يتم ذكر المواصفات في الفيديو المُسرب، ولكن من المتوقع أن يعمل بالمعالج القادم من شركة كوالكوم الإصدار الخاص بعام 2022، ولا تزال تسريبات جالاكسي اس 22 الترا بعيدة في هذه المرحلة، ومن المُرجح أن يتم إصدار الهاتف في يناير أو فبراير من العام المقبل، لذلك ما زلنا بعيدين تماماً عن الوقت المتوقع لطرح الهاتف رسمياً، والذي من المتوقع أن يفوق نظيره السابق S21 من حيث المبيعات.