نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة هاتف سامسونج الجديد Samsung A72 | أهم المواصفات والسعر في المقال التالي

حققت شركة سامسونج نجاحاً كبيراً هذه السنة في سوق الهواتف الذكية ، وذلك لما تقدمه من هواتف ممتازة مثل هاتف Samsung A72 والذي يأتي بمواصفات ومميزات رائعة تجعل من شركة سامسونج تنافس بل وتتغلب علي كثير من الشركات المنافسة الأخري. مواصفات هاتف Samsung A72: ‌يأتي الهاتف بدعم لخاصية الـNFC.

‌وزن الهاتف يصل إلى 203 جراماً.

‌خامات ظهر الهاتف من البلاستيك ، إلا أنها مطليه بطبقة مطفيه تجعلها مقاومة للخدش ، بالإضافة إلى وجود إطار من البلاستيك أيضاً.

‌يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط ، أو شريحة واحدة مع كارت ميموري لزيادة سعة التخزين حتي 1 تيرابايت.

‌يأتي الهاتف بواجهة المستخدم الخاصة بسامسونج وهي OneUI 3.1 القائمة علي نظام تشغيل Android 11.

‌الهاتف مقاوم للغبار والماء بشهادة IP67.

‌شاشة الهاتف بحجم 6.7 إنش من نوع Super AMOLED ، تدعم التردد العالي حتي 90 هرتز.

‌الشاشة كذلك تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 394 بكسل لكل إنش ، كما تحتل أيضاً نسبة 84.4% من جسم الهاتف.

‌يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 720G ، والذي يتوافر بدقة تصنيع 8 نانو متر.

‌نواتي المعالج الأقوي من نوع Kryo 465 Gold وتأتيان بتردد 2.3 جيجاهيرتز ، بالإضافة إلى توافر معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 618.

‌يتوافر للهاتف إصدارين لسعة التخزين : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع رامات 8 جيجا. الكاميرات: ‌الهاتف مُزود بإعداد رباعي للكاميرات : الأولي 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 تدعم PDAF مع توافر التثبيت البصري OIS ، الثانية Telephoto بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 تدعم 3× optical zoom ، الثالثة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide ، أما الأخيرة فتأتي بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 تعمل كعدسة خاصة بالتصوير الماكرو.

‌تدعم الكاميرات HDR و Panorama ، بالإضافة إلى وجود فلاش ليد.

‌الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم الـHDR.

‌أما بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيدعم الهاتف التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل 30/60 إطار وذلك عن طريق الكاميرات الخلفية والأمامية علي حد سواء. مواصفات أخري: ‌سماعات الهاتف ستيريو تعطي تجربة صوتية ممتازة ، بالإضافة إلى توافر مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

‌لا يدعم الهاتف شبكات الراديو FM.

‌بصمة الهاتف optical موجوده في أسفل الشاشة ، كما يمكن فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة.

‌بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C 2.0.

‌يتوفر الهاتف بالألوان : الأبيض ، الأسود ، الأزرق ، والبنفسجي. سعر هاتف Samsung A72: 427$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 6700 جنية مصري.

462$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 7250 جنية مصري. أما في الأسواق السعودية فيتوافر الهاتف بسعر : 2000 ريال سعودي لنسخة 128 جيجا مع رامات 8 جيجا.

2250 ريال سعودي لنسخة 256 جيجا مع رامات 8 جيجا. الوسوم عمر شويل - جدة مراجعة هاتف سامسونج الجديد Samsung A72 | أهم المواصفات والسعر - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراجعة هاتف سامسونج الجديد Samsung A72 | أهم المواصفات والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.