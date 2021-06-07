نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط كيدز الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أجمل أغاني ومسلسلات الأطفال في المقال التالي
تردد قناة بطوط من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكبار والصغار، حيث تعتبر قناة batoot kids من أفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي ومسلي للأطفال، وعلى الرغم من أنها قناة حديثة الظهور إلا أنها قدمت نفسها بقوة، وأصبح لديها العديد من المشاهدين وخاصة الأطفال، والسبب في ظهورها اللامع هو تقديم محتوى رائع وأناشيد دينية للأطفال، مما جعل الآباء يبحثون عنها من أجل أبنائهم، لتسليتهم وترفيهم، وكذلك تحببهم في الدين من خلال الأناشيد الدينية، وكثر في الأيام الماضية البحث عن العديد من قنوات الأطفال، وخاصة قناة بطوط الرائعة.
تردد قناة بطوط
يبحث العديد من الآباء والأطفال في الأيام الماضية عن تردد بطوط الفضائية التي تعلق بها الأطفال
تعلقا شديدا منذ إنطلاق هذه القناة المسلية والممتعة فهي تعرض أغاني وأناشيد بصوت عالي وجودة
ممتازة، وإليكم تردد قناة بطوط الفضائية
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 22594
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز:27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
نبذة عن قناة بطوط الفضائية
قناة بطوط الفضائية من أفضل القنوات التي تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي في نفس الحين للأطفال وذلك مما زاد من نسبة مشاهديها، وتقدم القناة العديد من المسلسلات الكوميدية التي ينتظرها الأطفال بفارغ الصبر، ومن أفضل هذه المسلسلات كرتون ميكي الشهير الذي يعشقه الأطفال بشدة وبعض الكبار أيضا، ومسلسل بطوطي الخاص بهذه القناة وهذه من أميز المسلسلات التي يتابعها الأطفال على هذه المحطة.
أغاني قناة Batoot Kids
وأيضا تقوم القناة بعرض مجموعة من الأغاني التي يقوم الأطفال بحفظها سريعا لكثرة ترديدها، ومن أشهر هذه الأغاني التي يعشقها الأطفال والكبار أيضا وهي أغنية: ماما زمانها جايه جايه بعد شويه، والكثير من الأغاني الأخرى التي يتعلق بها الأطفال، والأناشيد أيضا، والمسلسلات الكرتونية مثل بطوط، وميكي، ولذلك تصنف قناة بطوط ضمن الأعلى متابعة في الوطن العربي ضمن إطار القنوات الخاصة بالأطفال، ويحرص الجميع على الحصول على تردد قناة بطوط الجديد.
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