أسعار تكييفات جري سبليت في المملكة وأنواعها وكفاية الصيانة والحفاظ عليها

أسعار تكييفات جري سبليت في المملكة، مع دخول فصل الشتاء والصيف يحتاج الناس إلى مكيف ساخن وبارد، وفي فصل الصيف يزداد الطلب علي مكيفات البارد ومع دخول الشتاء يزداد طلب الساخن. وهناك مكيف بارد فقط وتبعاَ للحصان وهناك مكيفات من1.5 حصان و2.25 حصان و3 حصان و4 حصان. بالإضافة لذلك فتحدد الأسعار طبقاً لعدد الحصان والسرعة والكفاءة وأقل استهلاك في الكهرباء والشركة المصنعة. فلذلك سنتعرف مع بعض علي أسعار تكييفات جري سبليت بالمملكة.

أنواع مكيفات جري سبليت

و تعتبر مكيفات جري الصينية هي من أفضل المكيفات التي انتشرت بالأسواق حديثاً. و لقد أثبت شركة جري أفضلية في عالم التكييفات.ثم أن قد تم تأسيس تلك الشركة في عام 1989 وقد قامت الشركة بإنتاج نوعين فقط من المكيفات. بالإضافة هم المكيفات الهوائية للأماكن التجارية والمكيفات سبليت أو المكيفات المنزلية. مما أدي لتطورها الدائم في تلك النوعين فأثبتت نجاحاً كبيراً في المجال.

أسعار تكييفات جري سبليت الجديدة

هناك أول نوع وهو مكيف جريسبليت 12000 وحدة، حار “ساخن” وبارد بتقنية الواي فاي السعر بالريال السعودي هو 1691.

ثم تكييف جري سلبيت 12000 وحدة بارد وحار “ساخن2” السعة 2 سلندر السعر بالريال السعودي 2269.

بالإضافة لمكيف جري سبليت حار بارد عدد الوحدات 18000 وحدة والسعر بالريال السعودي هو 2456.

ثم تكييف جري سبليت انفرتر بارد وحار عدد الوحدات 18000 بسعر بالريال السعودي 2574.

و بعد ذلك مكيف جري سبليت بارد وحار بتقنية الواي فاي وعدد الوحدات به 24000 وحدة بسعر 2695 ريال سعودي.

ثم تكييف جري سبليت 30000وحدة بالتقنية أنفرتر حار وبارد بسعر 3061 ريال سعودي.

و مكيف جري سبليت مثل السابق 30000 وحدة ولكن بتقنية الواي فاي يزيد عنه 600 ريال أي بسعر 3609 ريال سعودي.

تكييف جري سبليت 24000 وحدة 22 سلندر حار وبارد بسعر 3857 ريال سعودي.

مكيف سبليت جري 36000 وحدة به واي فاي حار وبارد بأعلي سعر منهم وهو 4157 ريال سعودي.

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