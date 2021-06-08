نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احمي حسابك على واتساب من الاختراق بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل التنافس بين تطبيقات المراسلة واتساب وتيليجرام وغيرها فقد كشف خبراء عن عدد من إجراءات الحماية التي يجب أن يتخذها كل مستخدم في واتساب، ومنها : عدم مشاركة رمز تنشيط واتساب لأنك بذلك تعرض نفسك للاختراق، ومن خلال مقالنا سوف نعرض لكم كيفية حماية حسابك في واتساب من الاختراق تعرف عليها من خلال موقعنا الموقع المفضل موقع ثقفنى تعرف على كل جديد.

واتساب ويب وخواص جديدة:

ويمكنك واتساب ويب من الوصول إلى واتساب على سطح المكتب عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام هاتفك الذكي، وإذا كنت تستخدم واتساب ويب في مكان ما دون تسجيل الخروج ، فيمكن للآخرين فتحه بسهولة وتتبع بيانات.

احذر هذه الطريقة على واتساب:

فهناك طريقة لفتح واتساب تستدعي منك إظهار صورة وجهك أو بصمة يدك أو غيرها من الاشتراطات المختلفة يجب ألا تقترب من هذه الطريقة وهو ما نعرضها لكم في المقال ، عندما تريد فتح واتساب باستخدام Face ID أو Touch ID، كما يجب تشغيل “قفل الشاشة” باستخدام Touch ID أو Face ID، كما ستتمكن أيضًا من اختيار مدة زمنية في كل مرة تستخدم فيها Touch ID أو Face ID، وعندما تذهب لفتح التطبيق، سيطلب منك صورة لوجهك أو بصمة ليدك للتحقق من ملكيتك للحساب .

بحيلة بسيطة وكيف تقرأ رسائل واتسآب المحذوفة:

بالإضافة للعديد من الميزات التي يرغب بها المستخدمين هناك ميزة قراءة الرسائل المحذوفة وذلك بسبب فضولهم، والتي في بعض الأوقات ما تحمل موضوعات أو عبارات حساسة للغاية، كانت لو تمت قرائتها لسببت العديد من المشكلات، ومن الجدير بالذكر أن تطبيق واتسآب ليست لديه خاصية أو ميزة لاسترجاع الرسائل المحذوفة للغير مما يصبح من الصعب للغاية الحصول على استرجاع الرسائل أو حتى جزء منها، ولكن من خلال مقالنا نعرض لكم حيلة يمكن استخدامها لاسترجاع الرسائل المحذوفة في واتسآب.

بالخطوات كيفية استرجاع الرسائل المحذوفة:

انتقل إلى متجر Google Play وقم بتنزيل تطبيق Notisave الذي يمكنه الاحتفاظ بعلامة تبويب في سجل الإشعارات، كما يحتوي التطبيق على عدد كبير من التحميلات والمراجعات. بعد تثبيت التطبيق ، امنح جميع الأذونات اللازمة، وسيحتاج تطبيق Notisave إلى الوصول لقراءة الإشعارات والصور والوسائط والملفات وتبديل خيار البدء التلقائي. بمجرد الانتهاء من ذلك ، سيبدأ التطبيق في الاحتفاظ بسجل لكل إشعار تلقيته ، بما في ذلك رسائل واتسآب. إذا قام المرسل بحذف الرسالة ، فستتمكن من القراءة من خلال تطبيق Notisave، حيث يمكنك أيضًا قراءة الإشعارات التي مررت بها بعيدًا عن غير قصد أو عن طريق الخطأ.

ورغم ما يقدمه التطبيق من مميزات عدة لكي يسترجع الرسائل المحذوفة إلا إنه به بعض العيوب حيث لا يسترجع بعض الصور أو الفيديوهات، فعلى الرغم من أنه يمكنك استعادة رسائل واتسآب المحذوفة ، إلا أن هناك بعض العيوب في التطبيق، من تحمل الإعلانات إذا كنت تستخدم الإصدار المجاني من تطبيق Notisave حيث يمكن للتطبيق فقط استعادة الرسائل النصية ، ولا يمكن استرداد ملفات الوسائط المحذوفة ، بما في ذلك ملفات GIF والصور ومقاطع الفيديو.