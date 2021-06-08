نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرياضية المغربية 3 الجديد 2021 الناقلة مباراة المنتخب المغربي ضد غانا الودية اليوم الثلاثاء في المقال التالي
يبحث الليلة عشاق المنتخب الوطني المغربي “أسود الأطلسي” عن تردد قناة الرياضية المغربية 3، الناقلة مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيرة المنتخب الغاني “اللاك ستارز”، ضمن تحضيرات الفريقين للمباريات الرسمية القادمة لتصفيات مونديال العالم 2022 بقطر، والتي ستنطلق قريباً وتستعد القناة التي تعد من أفضل القنوات الرياضية العربية للمحتوى المتميز التي تقدمه، تستعد القناة لتقديم أستوديو تحليلي قبل المباراة لشرح وتقديم تفاصيل مباراة المغرب وغانا، والتشكيل المتوقع وطريقة اللعب التي من المحتمل أن يلعب بها وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمغرب الليلة، وفيما يلي تردد القناة الناقلة للمباراة.
نبذة مختصرة عن القناة
القناة هي قناة رياضية متخصصة تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة، انطلقت يوم 16 سبتمبر عام 2006 على القمر الصناعي المصري، ومنذ ذالك الحين وهي تقدم برامجها للجمهور المغربي داخل وخارج المغرب، يوجد مقر القناة الرسمي في مدينة الدار البيضاء المغربية، وتبث القناة بتقنية sd */ hd لكي يستطيع أكبر عدد من المتابعين مشاهدتها، سميت الرياضية الثالثة نظراً لأنها كانت ثالث قناة في التلفزيون المغربي من حيث ترتيب أنطلاق البث الفضائي.
تردد قناة الرياضية المغربية الجديد
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11513
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
موعد مباراة المغرب وغانا الودية الدولية اليوم
- توقيت غرينتش : 19.00.
- توقيت دول المغرب، تونس، الجزائر : 20.00.
- توقيت مصر، السودان، ليبيا : 21.00.
- توقيت السعودية، العراق، البحرين، سوريا، الكويت، فلسطين، اليمن 22.00.
- الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عٌمان 23.00.
أهم الحقوق التي تملكها القناة الرياضية المغربية
- مباريات الدوري المغربي للمحترفين.
- مباريات كأس العرش الملكي المغربي.
- مباريات المنتخب الوطني المغربي الودية الدولية التي تقام في المغرب.
- جميع مباريات الأندية المغربية في البطولات الأفريقية التي تلعب بالمغرب في الأدوار الأولى للبطولات.
- مباريات مختلف الألعاب الفردية والجماعية التي تقام في المغرب.
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