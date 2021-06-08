تردد قناة الرياضية المغربية 3 الجديد 2021 الناقلة مباراة المنتخب المغربي ضد غانا الودية اليوم الثلاثاء

يبحث الليلة عشاق المنتخب الوطني المغربي “أسود الأطلسي” عن تردد قناة الرياضية المغربية 3، الناقلة مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيرة المنتخب الغاني “اللاك ستارز”، ضمن تحضيرات الفريقين للمباريات الرسمية القادمة لتصفيات مونديال العالم 2022 بقطر، والتي ستنطلق قريباً وتستعد القناة التي تعد من أفضل القنوات الرياضية العربية للمحتوى المتميز التي تقدمه، تستعد القناة لتقديم أستوديو تحليلي قبل المباراة لشرح وتقديم تفاصيل مباراة المغرب وغانا، والتشكيل المتوقع وطريقة اللعب التي من المحتمل أن يلعب بها وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمغرب الليلة، وفيما يلي تردد القناة الناقلة للمباراة.

نبذة مختصرة عن القناة

القناة هي قناة رياضية متخصصة تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة، انطلقت يوم 16 سبتمبر عام 2006 على القمر الصناعي المصري، ومنذ ذالك الحين وهي تقدم برامجها للجمهور المغربي داخل وخارج المغرب، يوجد مقر القناة الرسمي في مدينة الدار البيضاء المغربية، وتبث القناة بتقنية sd */ hd لكي يستطيع أكبر عدد من المتابعين مشاهدتها، سميت الرياضية الثالثة نظراً لأنها كانت ثالث قناة في التلفزيون المغربي من حيث ترتيب أنطلاق البث الفضائي.

تردد قناة الرياضية المغربية الجديد