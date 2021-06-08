نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “المغرب VS غانا” تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة للمباراة الودية اليوم الثلاثاء عبر شاشتها المفتوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة المغرب وغانا الودية اليوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021، حيث تقوم القناة بنقل اللقاء الودي بين الفريقين عبر قناتها المفضلة، والتي تأتي ضمن ثلاثة قنوات رسمية رياضية للمملكة المغربية، وتتميز القناة بالنقل بالخاصية الأعلى وضوحا اتش دي والاستوديوهات التحليلية بعد المباريات لبيان أداء الفريق الوطني أمام نظيره اليوم.

المباريات الودية المؤجلة

وتأتي مباراة اليوم ضمن فعاليات الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة بين الفرق بالفترة الماضية، حيث ارتأت الفيفا أن العديد من المباريات المؤجلة أصبحت متكدسة ولم يتم خوضها بينما يتم إفساح المجال للمباريات الجديدة ضمن الخطط لعودة المباريات والبطولات من جديد بعد فترة من التوقف طالت كثيرا بسبب انتشار فيروس كرونا وفترات من عدم المقدرة من السيطرة عليه، وبعد بداية السيطرة العالمية على الفيروس وتحجيم أعداد الإصابات، وقيام المملكة المغربية بالعديد من الإجراءات الوقائية، تم تحديد المغرب مكانا للقاء اليوم.

المغرب VS غانا

يلتقي الفريق المغربي أمام نظيره الغاني اليوم الثلاثاء مساء في إطار الانتهاء من المباريات الودية المؤجلة بين الفرق، واستطاعت الفرق الرياضية الاستفادة من فترات التأجيل برفع الكفاءة الأدائية لها وتحسين اللياقة البدنية للاعبيها لتعود وتخوض المباريات من جديد دون الشعور بالإنهاك، ويسعى كلا الفريقين اليوم بالفوز على نظيره، حيث يسعى الفريق المغربي بالتغلب على نظيره على أرضه والتي تعتبر نقطة قوة للفريق بينما يسعى الغاني على إحراز الانتصار بعد العديد من التبديلات بين صفوف فريقه لرفع الأداء لأعلى مستوى له.

ومن القنوات الرياضية أيضا في منطقة شمال أفريقيا قناة البحرين الرياضية، والتي تقوم بنقل المباريات الودية المتأخرة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وغانا

تقرر أن تكون القنوات المغربية الأرضية والفضائية هي التي تنقل مباراة اليوم الودية:

المباراة المغرب وغانا البطولة مباراة ودية الموعد والتوقيت الثلاثاء 8 يونيو 2021 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة الملعب ملعب مولاي عبد الله القنوات الناقلة المغربية الرياضية

ويكون توقيت المباراة اليوم كالتالي:

الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 8:00 مساء بتوقيت جرنتش.

تردد قناة المغربية الرياضية

هي واحدة ضمن ثلاث قنوات رياضية بالمغرب وتقوم بنقل المباريات بشكل مجاني، وتبث على عدد من الأقمار وهي النايل سات والعرب سات والهوت بيرد وذلك لنقل المباريات الودية والدولية بشكل أوضح وتغطية شاملة لجميع أنحاء العالم، وخاصة في البطولات الدولية، بخاصية اتش دي عالية الجودة والنقاء:

على نايل سات

التردد بخاصية SD يكون 11476 عمودي.

ويكون بخاصية الاتش دي 11513 عمودي

معامل الترميز 27500.

ويكون تصحيح الخطأ 5/6.

على قمر عرب سات

التردد يكون 12683.

ويكون الاستقطاب عمودي.

بمعامل ترميز 27500

ويكون تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي هوت بيرد