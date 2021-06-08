نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iOS 15: جميع الميزات الجديدة والأجهزة المتوافقة نظام آبل الحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة كما هو متوقع كشفت آبل النقاب عن الميزات الجديدة لنظام التشغيل iOS 15 في الكلمة الرئيسية الافتتاحية لمؤتمرها السنوي لعام 2021. للمطورين في 7 يونيو. فيما يلي التطورات الرئيسية المقدمة. مع إصدار iOS 14.5 الذي تم إصداره مؤخرًا ووصول iOS 14.6 للتو، فلماذا لا تبدأ في توقع إصدار iOS 15 الآن؟ كما هو متوقع ، قدمت Apple معاينة لنظام iOS 15 خلال مؤتمرها 2021 مع تسليط الضوء على بعض التغييرات القادمة على FaceTime والإشعارات. سيتم إطلاق iOS 15 في الخري ، وفقًا لشركة Apple. تتوفر إصدارات جديدة من iOS بشكل عام في منتصف سبتمبر. غالبًا ما يصاحبهم إطلاق iPhone جديد. لذلك يمكننا أن نرى نظام iOS 15 تمامًا جنبًا إلى جنب مع iPhone 13 سنقوم أيضًا بتحديث هذه المقالة في أقرب وقت ممكن ، كلما توفرت لدينا معلومات جديدة.

كما أنه لن يتوفر iOS 15 إلا لأجهزة iPhone 7 والإصدارات الأحدث. هذا يعني أنه من بين الأجهزة التي يمكنها الحصول على iOS 14 ، فإن iPhone 6S الأصلي و iPhone 6S Plus و iPhone SE سيفتقد إصدار نظام التشغيل الجديد من Apple. عادةً ما تسقط Apple الجيل الأقدم من iPhone مع كل تحديث جديد للبرنامج.

أبرز مزايا وتحديثات نظام iOS 15 الجديد

في قائمة تحديث iOS 15 هذا، تعد Apple بمزيد من مكالمات FaceTime الطبيعية، وتقدم SharePlay للتجارب المشتركة ، وتساعد المستخدمين على التركيز، والانخراط في اللحظة بطرق جديدة لإدارة الإخطارات والصور الأكثر ذكاءً والبحث عن وصول سريع إلى المعلومات.

مكالمات الفيديو- FaceTime

يتطور FaceTime إلى تطبيق مؤتمرات الفيديو. للسماح لك بإرسال روابط الدعوة عبر البريد الإلكتروني ، لم يعد التطبيق مقصورًا على محطات الاتصال، ويمكن فتحه في أي متصفح ويب. كما أنه يدمج منظرًا للمشاركين في شكل فسيفساء من الوجوه مثل أي أداة مؤتمرات فيديو تستحق الاسم. سيتم تحديد الصوت أيضًا لجعل صوت الشخص يبدو وكأنه قادم من مكان وجوده على الشاشة. سيكون من الممكن تقليل ضوضاء الخلفية ، ولكن أيضًا يمكن طمس الخلفية للحفاظ على الخصوصية مع مساعدة المشاركين الآخرين على التركيز.

تطبيق SharePlay

سيسمح تطبيق SharePlay بمشاركة شاشة تطبيق وموسيقى وفيلم عن بُعد مع محاورين مجهزين بأجهزة طرفية أخرى. يعمل بشكل جيد على أجهزة iPhone و iPad و Mac. يدعم SharePlay عناصر التحكم في التشغيل المشتركة مما يمنح الجميع القدرة على البدء أو الإيقاف المؤقت أو التخطي للأمام. تشير Apple إلى أن العديد من المنصات في طور دمج SharePlay ، بما في ذلك Disney + و ESPN + و HBO Max و Hulu و MasterClass و Paramount + و Pluto TV و TikTok و Twitch.

الرسائل- iMessages

أخيرًا لم تكن تطورات iMessage غنية كما هو متوقع. ذكرت بعض المصادر رغبة شركة آبل في نقل تطبيق المراسلة إلى شبكة اجتماعية من أجل تقديم بديل لتطبيق WhatsApp. من بين الميزات الجديدة ، أصبح من الممكن الآن تثبيت الرسائل أو تجميع سلسلة من الصور في إرسال واحد. إنه في النهاية بسيط للغاية.

التنبيهات- Notification

قامت Apple بمراجعة الإشعارات لجعلها أكثر فعالية. يعرض التطبيق الآن صور جهات الاتصال المرتبطة بالتنبيهات ، ويعطيها الأولوية عبر الذكاء الاصطناعي ، بناءً على سجل العلاقة. تقول Apple: “سيتم تجميع الإخطارات التي تعتبر ذات أولوية منخفضة معًا بشكل موجز وإبرازها في أنسب وقت”.

ميزة التركيز الجديدة

طريقة جديدة لإدارة الإخطارات آخذة في الظهور. يسمى التركيز ، وهو يسمح بإدارتها بشكل مختلف وفقًا للنشاط (العمل والقيادة والنوم والأنشطة الشخصية الأخرى) ، ولكن أيضًا وفقًا للتطبيقات التي تعتبر مهمة. يمكن الوصول إلى هذا الوضع من شاشة القفل ومن مركز التحكم في نظام الهاتف المحمول. بمجرد تكوين وضع التركيز ، تقول شركة آبل “AI على متن الطائرة لاقتراح قائمة بالأشخاص والتطبيقات المصرح لها بإرسال الإشعارات”.

تطبيق كاربلاي

يعزز CarPlay تجربة القيادة الحضرية. في البرنامج: خريطة ثلاثية الأبعاد ، معلومات الارتفاع ، الوضع الليلي الجديد ، تفاصيل طبوغرافية جديدة (ممرات الخروج ، المتوسطات المركزية ، مسارات الدراجات ، معابر المشاة ، إلخ.)

التعرف على الصور

يستخدم iOS 15 أيضًا AI لإجراء التعرف على الصور على صورة. النتيجة: يسمح لك Spotlight بالعثور على الصور بناءً على مكان التقاطها والأشخاص أو المشاهد أو الأشياء الموجودة فيها. وبفضل Live Text ، يمكنها العثور على نص مكتوب أو مكتوب بخط اليد داخل الصور. يقدم Spotlight الآن بحثًا عن الصور مستندًا إلى الويب ونتائج منسقة جديدة تمامًا للممثلين والموسيقيين وعروض التليفزيون والأفلام. تُظهر النتائج المحسّنة لجهات الاتصال المحادثات الأخيرة والصور المشتركة وحتى موقع الموقع الجغرافي للشخص إذا تم تشغيل Locate ، ” يضيف التفاح.

المعلومات شخصية

تركز Apple بشكل كبير على قضايا الخصوصية الجديدة. تتم الآن إدارة المعالجة الصوتية للتبادلات الصوتية مع Siri على جهاز الايفون ، ولم تعد في السحابة. لا يمكن لمرسل البريد الإلكتروني معرفة حالة الرسالة المرسلة ، خاصة إذا تم فتحها من قبل المستخدم.

ما هو تاريخ إصدار iOS 15؟

في أعقاب العرض التقديمي في 7 يونيو خلال WWDC ، تم تسليم النسخة التجريبية الأولى من iOS 15 للمطورين. بالنسبة لإصدار الإصدار الأخير من iOS 15 ، فمن المفترض أن يتم بعد ثلاثة أشهر ، في سبتمبر 2021 ، قبل إصداره كتحديث على أجهزة iPhone المتوافقة. سيتم إطلاق إصدار خاص بـ iPad ، نظامي الآن (iPadOS 15) ، بالتوازي.

كيفية تنزيل iOS 15؟

يمكن تنزيل الإصدار التجريبي الأول من iOS 15 على أجهزة iPhone المتوافقة عن طريق التسجيل في برنامج Apple للمطورين. كما سبق لـ iPadOS 15. للتسجيل في برنامج Apple الذي يستهدف المطورين ، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى نظام Apple Developer الأساسي وإنشاء معرف Apple.

بمجرد الاتصال بالخدمة، سيتم تقديم تنزيل الإصدار التجريبي من iOS 15. يوصى بشدة باستخدام اتصال WiFi موثوق به وتوصيل الجهاز بالتيار الكهربائي لتجنب أي انقطاع أثناء العملية (وبالتالي للتخفيف من مخاطر الانهيار). يتم إرسال إشعار عند اكتمال التنزيل.

قم بتنزيل iOS 15 (قم بالتسجيل في برنامج مطور Apple ليتم إعلامك عند توفر الإصدار التجريبي)

قم بتنزيل iPad iOS 15 (قم بالتسجيل في برنامج مطور Apple لتلقي إشعار عند توفر الإصدار التجريبي)

كيفية تحديث iOS 15؟

بعد تنزيل الإصدار التجريبي من iOS 15 أو iPadOS 15 ، يوصى بالتحقق من وجود جهاز iPhone أو iPad المستخدم في قائمة الأجهزة المتوافقة. بعد ذلك ، يمكنك بدء التثبيت بالانتقال إلى الإعدادات> عام> قائمة تحديث البرنامج. أخيرًا ، من الضروري إعادة تشغيل الجهاز للوصول إلى البيئة الجديدة.

ما هي أجهزة iPhone و iPad التي ستكون متوافقة مع iOS 15؟

نشرت شركة آبل قائمة بأجهزة iPhone و iPad المتوافقة مع iOS 15. وفقًا لهذه القائمة، فإن العديد من طرز الأجهزة المتوافقة مع iOS 14 لن تدعم iOS 15. وهذه هي الجيل الأول من iPhone 6S و iPhone 6S Plus و iPhone SE و iPad Air 2 و iPad Mini 4 و iPad 5.

iPhone و iPad متوافقان مع iOS 15