iOS 15: جميع الميزات الجديدة والأجهزة المتوافقة نظام آبل الحديث

الايفون المتوافق مع iOS 15

iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X و iPhone Xr و iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max و iPhone SE 2020 و iPhone 12 و iPhone 12 Mini ، iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max و iPhone 13 Mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max. iPhone 7 و iPhone 7 Plus و iPhone 8 و iPhone 8 Plus و iPhone X و iPhone Xr و iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.