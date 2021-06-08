برقم الـ ID شحن شدات ببجي بشكل مضمون واسترداد الـ PUBG UC

تزامنًا مع زيادة الإقبال من اللاعبين على شحن شدات ببجي، أطلقت اللعبة الإلكترونية الشهيرة، عددًا من التحديثات المكملة لحدث إضافة خريطة كراكين، حيث تم تفعيل عدد من المزايا التي كانت موجودة إلا أنها كانت غير مفعلة، ولم يستطع الكثيرين من الحصول عليها، كما تم إجراء عدد من التحسينات الأساسية على المؤثرات بأنواعها المختلفة، وتم توفير عدد من الأسلحة والطائرات والمركبات الجديدة التي تناسب طبيعة تلك الخريطة الجبلية الوعرة، وكيفية الاختباء بالأنفاق الشاسعة والوقوف خلف الجدران المثقوبة لقنص الأعداء، بالإضافة إلى الحصول على الهدايا المتواجدة بالميناء، كذلك يمكنك معرفة أماكن الهدايا وصناديق اللوتات والألماس.

برقم الـ ID شحن شدات ببجي

ومما لاشك فيه يبحث اللاعبين بشكل مستمر عن الحصول على شدات ببجي مضمون وموثوق، وهو ما يدفعهم إلى البحث عن موقع أساسي معتمد ورسمي، يوفر لهم كمية الـ UC المطلوبة مقابل الخصم من بطاقة الدفع الإلكتروني الخاص باللاعب سواء البنكي أو رقم الـ ID، ومن أفضل المواقع التي تتيح ذلك وتملك المصداقية الكاملة، موقع MIDADBUY، ويمكن البحث عنه من خلال الإنترنت وتسجيل الدخول واتباع باقي خطوات الشحن، وتتيح معرفة قيمة كل شحنة على حدها وفق العديد وما يقابلها من العملة النقدية التي تختارها.

موقع PIBG UC واسترداد الهدايا

أما عن خطوات شحن الشدات من خلال رقم معرف اللاعب، فيمكن اتباع الطرق التالية:

تسجيل الدخول عبر موقع: MIDADBUY .

. سجل الدخول واختيار الدولة. سجل رقم الآي دي.

سجل رقم الجول.

اختر طريقة الدفع.

اختيار كمية الشدات.

الضغط على موافق.

أسعار الشدات بالدولار

أما عن أسعار شدات ببجي الموجودة لدى الكثير من المواقع المعتمدة، سواء بالدولار الأمريكي أو بالعملة المحلية التي تختارها وفق دولتك، فتبدأ من: