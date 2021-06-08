نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2021 على القمر الصناعي سهيل سات وعرب سات || قناة الأطفال عصافير الجنة في المقال التالي
تردد قناة طيور الجنة من أكثر الترددات التي يبحث عنا أولياء أمور الأطفال في الوطن العربي، نظراً لكونها القناة الأولي من حيث نسب المشاهدة لتميز المحتوى الذي تقدمه، فهي تبحث دائماً على تقديم الأناشيد ذات الهدف، والتي تبعث من خلال كلماته البسيطة إلي غرث قيمة نبيلة في نفوس الطفل الصغير بأسلوب محبب له ويناسب سنه الصغير، القناة هي قناة متخصصة للأطفال تبث بالمجان للجمهور العربي، وفي ألأونه الأخيرة أطلقت القناة عدة قنوات تحمل نفس الاسم ناطقة باللغة الإنجليزية والفرنسية واللغة التركية لمذيد من الانتشار بكل لغات العالم.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021
قناة طيور الجنة حصلت على الدرع الذهبية من يوتيوب لوصول عدد المشتركين بها إلي أكثر من 10 مليون مشترك، وهذا يوضح الانتشار الواسع للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي وأنشأت القناة منصات لها على أكثر من موقع مثل موقع.
- قناة طيور الجنة على تويتر.
- طيور الجنة على إنستجرام.
- طيور الجنة على فيس بوك.
تردد قناة طيور الجنة عالي الجودة
|القمر الصناعي
|سهيل سات
|التردد
|11310
|معامل الاستقطاب
|عمودي
|معامل الترميز
|3000
|معامل تصحيح الخطأ
|3/2
نبذة عن قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة هي قناة فضائية متخصصة في تقديم برامج الأطفال من كرتون وأغاني وأناشيد يمتلكها رجل الأعمال الأردني من أصل فلسطيني خالد مقداد والذي يقوم بأداء الأغاني والأناشيد بصحبة أبنائه “عصام، أياد، جنى، الوليد، المعتصم” بالإضافة إلي نخبة متميزة من الأطفال العرب الذي تستقطبهم القناة لكي تحافظ علة تفردها بين القنوات، انطلقت أول أشارة بث للقناة عام 2008 من مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة، قبل أن تنقل أستوديوهاتها لتبث الآن من دولة البحرين بتقنية عالية الجودة فقط.
أهم برامج قناة طيور بيبي الفضائية
- نشرة أخبار الدار الذي يقدمها عصام مقداد وأخيه إياد.
- برنامج صوتك كنز الذي يعمل على أكتشاف الأصوات المتميزة.
- برنامج ست البيت الصغيرة الذي تقدمه جنى خالد مقداد وهدف إلي تعريف البنات مسئولية البيت.
- برنامج على الهوا سوا، برنامج على خطاوي السيلاوي والعديد من البرامج الممتازة التي تحظى بقبول لدى الأطفال.
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