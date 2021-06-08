تعطل مواقع إنترنت حول العالم بينها البيت الأبيض ومؤسسات إعلامية كبرى

تعطل العديد من مواقع الإنترنت في العالم، من بينها مواقع البيت الأبيض والحكومة البريطانية ووسائل إعلام كبرى.
وظهرت رسائل تشير إلى عطل على صفحات: ”سي إن إن“، و“فاينانشال تايمز“، و“الغارديان“، وصحيفة ”لو موند“ الفرنسية، و“نيويورك تايمز“، و“بي بي سي“.
وظهر على صفحة البيت الأبيض رسالة تشير إلى عطل قبل أن يعود الموقع إلى الخدمة. وكانت المواقع الرسمية للحكومة البريطانية لا تزال معطلة حوالي الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.
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